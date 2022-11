Glumačka legenda na udaru kritika zbog poteza koji od njega nitko nije očekivao, a jednim je detaljem i zabrinuo javnost!

Morgan Freeman našao se na meti kritika nakon sudjelovanja u ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva u Katru.

Glumac Morgan Freeman sudjelovao je u svečanoj ceremoniji otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, čime je razočarao mnoge obožavatelje.

Legendarni glumac bio je narator u uvodnom segmentu naziva "The Calling", a na pozornici mu se pridružio i katarski youtuber Ghanim al Muftah, koji je rođen s rijetkim stanjem poznatim kao sindrom kaudalne regresije, te je sa samo 20 godina i dosad najmlađi ambasador nekog svjetskog prvenstva.

Nakon što su mnogi poznati odbili sudjelovati na ceremoniji, Freeman se našao na udaru kritika na društvenim mrežama.

Glumca su mnogi prozvali zbog sudjelovanja u takozvanom "sportswashingu", terminu koji opisuje praksu korištenja sporta za popravljanje reputacije koju provode pojedinci, grupe, korporacije ili vlada neke države.

"Očito novac može sve kupiti", "Grozno je vidjeti Morgana Freemana kako sudjeluje u sportswashingu", "Zar Morgana Freemana nije briga za mrtve radnike migrante? Ili samo puno voli novac?", "Reći ću nešto što sam mislio da nikad neću. J*** se, Morgan Freeman, jer radi novca radiš ovo", "Jako me razočaralo vidjeti Morgana Freemana na ceremoniji otvaranja Svjetskog prvenstva. Kako može podržavati takvo kršenje ljudskih prava i pokvarene ljude koji ga plaćaju? Ima li morala ili mu je samo novac važan?", samo su neke od brojnih kritika na Twitteru na glumčev račun, a jednim je detaljem i zabrinuo javnost.

@morgan_freeman #MorganFreeman #Morgan_Freeman

Very disappointed to see you at the opening ceremonies for the World Cup.

How could you possibly support/endorse such human right violators and corrupt people that pay you (FIFA/Qatar) ? Have you no morals, or is it just money ? pic.twitter.com/2gmRr9SCxL