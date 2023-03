Grdovića je jako pogodila vijest o bolesti Stavrosa, otkrio je i kako je utješio prijatelja: "Moje srce raspalo se u tisuću komadića"

Mladen Grdović reagirao je na tužnu vijest o Jasminu Stavrosu, koji je otkrio da boluje od karcinoma kostiju.

Pjevač Jasmin Stavros otkrio je da boluje od karcinoma kostiju, a vijest o njegovu zdravstvenu stanju posebno je pogodila Mladena Grdovića koji s Jasminom i Zlatkom Pejakovićem već godinama nastupa pod nazivom "Tri mušketira".

"Moje srce raspalo se u tisuću komadića kada sam čuo vijesti o Stavrosu. Rasplakao sam se kao kišna godina, jer od iste je bolesti prije dvije godine preminuo moj brat Paolo. A Staki mi je isto poput brata", kazao je za Jutarnji list Grdović koji se u nedjelju čuo sa Stavrosom.

"Pitao sam ga: 'Staki, kako je?'. A on mi je rekao da je dobro, premda sam ja po njegovom glasu prepoznao da nije dobro. Ovo je tuga velika! Ali, ja vjerujem u našeg Stakija! Čvrst je on, pobijedit će!" nada se Grdović koji Stavrosa poznaje čak četrdeset i dvije godine, od vremena kada je, kako je istaknuo, kao jedan od najboljih bubnjara svirao u grupi More.

Ispričao je i kako nije niti slutio da njegov prijatelj i kolega boluje od zloćudne bolest, ali kada se sada osvrne unatrag sjeća se da se žalio na bolove u koljenima, rukama, kičmi...

Mladen je otkrio i kako je utješio Jasmina kada su se čuli telefonom.

"Kazao sam mu: Slušaj, sve je u glavi. Ti sad moraš ostati jak u glavi. Moj brat, nakon što su mu rekli da ima rak, dvanaest godina je poživio nakon toga. Ako je mogao on, onda ćeš i ti. I to ne dvanaest, nego još najmanje duplo toliko!" ispričao je Grdović.

Podsjetimo, Jasmin Stavros je nakon dijagnoze karcinoma kostiju ostao na bolničkom liječenju te je za IN Magazin potvrdio da je pred njim borba za život.

"Sad me užasno boli. Bole me leđa. Idem na zračenja i ta zračenja su vrlo bolna i moram leći i onda mi se stvara kontakt sa živcima i to je užasno bolno, ali istrpim tih deset minuta. Bolest je nastala tamo negdje u prvom mjesecu. Imao sam bolove u stomaku i onda sam dobio čir na dvanaestercu, to su mi operirali hitno u Karlovcu i onda sam dobio sepsu i onda su me prebacili na odjel u Karlovac i tamo sam bio nekih 12-13 dana i došao sam doma i odmah sutradan u Vinogradsku jer se nije moglo izdržati od bolova, a nije se znalo što mi je. Ništa vam ne znam… Evo, tek je drugi dan zračenja i treba proći jedno pet-šest dana i tek ćemo onda znati gdje sam, kud sam, u kakvom sam stanju i to će biti to. Evo, sad se osjećam da ću se oporaviti i doktori i sestre i svi koji rade ovdje si stvarno daju maksimalno truda", ispričao je Stavros.

"Dijagnoza je rak kostiju i sad se sumnja još da možda imam rak na želucu. Daj Bože da to ne bude jer to bi bilo pogubno za mene", dodao je.

Kazao je i kako mu je teška dijagnoza došla posve neočekivano ii da mu trenutno jedinu utjehu pronalazi u vjeri.

"Stalno mi je krunica u ruci i molim se po cijele dane. Jedino mi je žao što sam imao puno nastupa, svaki vikend po dva, čak i tri, i sve sam to morao otkazati", istaknuo je.

"Bit će dobro. Ja sam optimist. Ja vjerujem da će Bog to sve posložiti", zaključio je Jasmin.

