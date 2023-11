Miss Universe Hrvatske predstavila nacionalni kostim: "Potpuno je drugačiji od svih do sada!"

Andrea Erjavec, predstavnica Hrvatske na natjecanju za Miss Universe 2023., predstavila je nacionalni kostim.

Ovog vikenda će se u El Salvadoru održati izbor za Miss Universe 2023.

Na ovogodišnjem izboru natječe se 89 zemalja iz cijelog svijeta, sa samo 20 djevojaka imati će šansu za dva dana prošetati pozornicom velikog finala.

Miss Universe Hrvatske Andrea Erjavec besprijekorno je odradila preliminarno natjecanje noseći elegantnu bijelu haljinu dizajnerice Matije Vuice, nakon čega je uslijedila parada nacionalnih kostima, koja je i ove godine bila pravi show.

Andrein kostim bio je inspiriran prirodnim ljepotama Like, a svoj kostim pokazala je i videu koji je objavila u pričama na Instagramu, uz poruku: "Ponosno sam predstavila svoju Liku".

"Ovogodišnji nacionalni kostim potpuno je drugačiji od svih do sada. Inspiracija su nam bile prirodne ljepote Like u kojoj imamo dva nacionalna parka: Plitvička jezera i Velebit, rijeku Gacku, tu kontinentalnu, zelenu Liku koja nas osvaja bogatstvom svih nijansi zelene boje, a s druge strane imamo surove litice Velebita i stijene koje uranjaju u kristalno čisto more i kao da opet izranjanju na otoku Pagu. Potpuna suprotnost tim golim stijenama su nježni žuti cvjetovi Velebitske degenije, zaštićene i endemske biljke, koji čine centralni dio kostima. Kako bi kostimu ipak dali i mali dašak tradicije, Andrea je na glavi imala originalnu ličku kapu", otkrila je Marija Kraljević.

Što vi kažete na kostim?

Inače, Andrea Erjavec ima 23 godine i dolazi iz Perušića. Studira razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, a od stranih jezika odlično govori engleski.

