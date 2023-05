Odabrana je nova Miss Universe Hrvatske, pogledajte o kojoj je dami riječ, obećala je zalagati se za psihičko i fizičko zdravlje djece!

Nova Miss Universe Hrvatske je 23-godišnja Andrea Erjavec, evo po čemu se isticala od ostalih.

27. izbor Miss Universe Hrvatske održan je u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

U finalu izbora nastupilo je šesnaest djevojaka iz cijele Hrvatske koje su put do titule i mandata hrvatske predstavnice te blistave krune Zlatarne Dodić započele prije dva tjedna u Istri na pripremama u Grand Hotel Brioni u Puli te u hotelu Esplanada na preliminarnom natjecanju dan prije samog finala.

Prednatjecanje za plasman u Top 10 uključivalo je intervju sa članovima žirija i natjecanje u kupaćim kostimima. Te lijepe i pametne djevojke, među kojima su i magistrica matematike, prvostupnica hortikulture te studentice predškolskog odgoja, kineziologije, sociologije, međunarodnog prava. Sve one pravi su primjer da ljepota i pamet itekako idu zajedno i zašto upravo one mogu biti primjer mladim djevojčicama.

Ovogodišnja pobjednica istaknula se i svojom biografijom. Andrea ima 23 godine, dolazi iz Perušića. Od stranih jezika odlično govori engleski. Studira razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja.

Andrea je ponosna na svoj rad na tome da postane bolja verzija sebe, na svoj emocionalni razvoj i sposobnost suočavanja s novim izazovima te na upis na željeni fakultet. Voli biti u pokretu i iskoristiti vrijeme na najkvalitetniji način, družiti se s obitelji i prijateljima, otići u kazalište, muzeje. Ranije je trenirala i košarku. Smatra da je kretanje i održavanje fizičkog zdravlja vrlo važno. Smatra da bismo svi u svijetu trebali imati pristup obrazovanju, informacijama i resursima kako bismo se mogli aktivno uključiti u društvene procese i stvoriti pozitivne promjene u svijetu.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za psihičko i fizičko zdravlje djece jer smatra da je to jedan od najvećih problema s kojim se djeca suočavaju. Također, smatra da je važno ulagati u obrazovanje i osnaživanje roditelja kako bi mogli pružiti kvalitetnu njegu i podršku djeci u svim aspektima njihova života.

''Miss Universe odavno nije izbor samo za najljepšu djevojku. Na svjetskom izboru te uspješne mlade žene znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i cijenjene su u svojim zemljama . Na njihovim platformama prate ih stotine tisuća ljudi jer one zagovaraju ispravne vrijednosti radeći na projektima s pozitivnim promjenama. Svojim djelovanjem daju pravi razlog zašto su baš one odabrane kao glasnogovornice i ambasadorice svojih zemalja. Upravo one promiču i iniciraju nužne promjene u društvu i mladeži. Miss Universe postoji kako bi se zagovarala pozitivna budućnost vođena ženama s hrabrošću i inspiracijom da pomaknu granice mogućeg'', izjavila je jednom Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću.

Tijekom glamuroznog finala najuspješnijih Top 10 s preliminarnog natjecanja ocjenjivano je u kupaćim kostimima Pletix i večernjim haljinama Bariba. Tijekom predstavljanja nosile su elegantne koktel-haljinice i cipele Baldinini. Za frizure i šminku bili su zaduženi stilisti lanca frizerskih salona Studio Marcela pod stručnim vodstvom direktorice Jadranke Pezo te vizažisti Profokusa koristeći Aura make-up preparate.

Lucciana Ćebo, Andrea Erjavec, Sara Garac, Polina Mytko, Mihaela Posavec plasirale su se u Top 5 i na taj način stekle priliku odgovarati na pitanja žirija i pokazati svoju elokventnost u najzahtjevnijem dijelu natjecanja. Superfinalisticama su izazov bile teme kao što su globalno zatopljenje, problematika današnje mladeži, kako se nositi s neuspjehom, sloboda govora, emancipacija žena i slično, kojima su uspješno odolijevale plijeneći pozornost.

Novoizabranoj Miss Universe Hrvatske 2023. Andrei pratilje su Lucciana Ćebo kao prva, Sara Garac kao druga, četvrtoplasirana Top 5 finalistica je Mihaela Posavec, a petoplasirana odnosno četvrta pratilja je Polina Mytko.

Titulu miss simpatičnosti dodijelile su djevojke među sobom pa je pobjednicom proglašena Paola Kliba iz Pule.

Prošlogodišnja pobjednica Arijana Podgajski okrunila je svoju nasljednicu, 27. po redu Miss Universe Hrvatske, koja je kao glavnu nagradu dobila četverogodišnji dodiplomski studij ili MBA studij Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u vrijednosti do 20.000 eura.

''Osim naših sponzora, od kojih su neki s nama duže od dvadeset i pet godina, vrlo smo ponosni što su s nama dugogodišnji partneri vrhunski oftalmolozi doktori Gabrić iz Poliklinike Svjetlost, koji se brinu za zdravlje očiju naših misica, te dr. Vivian Jurković, vlasnica i osnivačica brenda Dr. Vivian Estetics. Raduje nas kad možemo surađivati sa hrvatskim poduzetnicima'', otkrio je vlasnik licence Vladimir Kraljević.

U glazbenom dijelu programa nastupio je najbolji muški vokal Jacques Houdek i Groovetastic, dok je program vodio Davor Garić.

U publici su sjedile i nekadašnje misice, čak njih 12: Ivana Mišura, Ivana Delač, Elizabeta Burg, Sarah Ćosić, Barbara Filipović, Mirna Naiia Marić, Lana Obad, Marijana Rupčić i Arijana Podgajski.

Hrvatska Miss Universe dobila je i čast predstavljati našu zemlju na najprestižnijem svjetskom izboru ljepote Miss Universe 2023. krajem ove godine u El Salvadoru.