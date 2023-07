Sin legendarnog Ćire Blaževića slavio u Splitu, pa se s knedlom u grlu prisjetio i pokojnog oca

Miroslav Blažević mlađi otvorio je slastičarnicu u Splitu, a održao je i govor u kojem je spomenuo pokojnog oca Ćiru.

Miroslav Blažević, sin i imenjak legendarnog Ćire, u Splitu je otvorio novu slastičarnicu.

Na otvorenju su se okupili brojni poznati Splićani, a Miroslav je nasmiješen pozirao u društvu radijske voditeljice Edite Lučić Jelić i Gordane Saračević.

"Moram reći da je to bio najomiljeniji sladoled mog oca, tako da mi je to bila dodatna motivacija i nadam se da ćete ga toliko voljet koliko ga je volio i moj otac", kazao je Miroslavs knedlom u grlu, a njegov govor objavila je Renata Lovrinčević Buljan u pričama na svojem profilu na Instagramu.

Osim sina Miroslava, Ćiro je sa suprugom Zdenkom dobio i kćeri Barbaru i Katarinu.

Obje Ćirine kćeri žive izvan Hrvatske. Katarina Blažević, koja nakon udaje nosi i prezime Mihalić, sa suprugom Ivicom i njihovo dvoje djece živi u švicarskom Dullyju, pokraj Lausanne, gdje vode catering firmu Fine Cuisine Services. Barbara živi u Floridi i u braku je s američkim časnikom, s kojim ima i sina. Ćirin jedini sin i njegov imenjak živi u Zagrebu sa suprugom i njihovo dvoje djece.

Ćiro je često znao govoriti o svojoj djeci i nije skrivao da ima miljenika.

"Roditelji su uvijek ambiciozni kad su djeca u pitanju. Nemam se pravo potužiti, ali mislim da mi je sin najbolji. Tu sam vrlo pravičan, a to mislim možda i zato što je on najviše sa mnom", otkrio je jednom prilikom.

Njegov miljenik u najtežim danima često ga je izvodio u šetnju Zagrebom, a fotografi su ih zadnji put ulovili samo nekoliko dana prije Ćirine smrti.

"On nije samo moj otac, on je otac nacije, on je otac igrača, on ima svojih sinova", ispričao je Miroslav Blažević mlađi jednom prilikom za IN magazin, a tada je otkrio i da ga zbog imena redovito pitaju što mu je Ćiro.

"Pitaju me, kako da ne, to je ime koje zahtijeva, koliko god ga je teško nositi, toliko ga je i lako nositi", priznao je, a dodao je i kako je njega i sestre ipak u najvećoj mjeri odgojila njihova majka.

"On nije imao previše vremena biti tu, koliko god je mogao biti, bio je. Majka nas je odgojila, ali je njegov autoritet uvijek bio tu", ispričao je Ćirin sin.

Podsjetimo, Miroslav Ćiro Blažević preminuo je 8. veljače ove godine, nakon duge i teške bolesti.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Rukama je skrivala grudi jer je prekasno shvatila da haljina ispod koje se sve vidi i nije bila najbolji odabir za večeru

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput pokazala tko je iznenadio Blooma na terasi: "Danas smo imali gosta..."