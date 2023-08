Srpska folk-zvijezda progovorila je o vezi s vaterpolistom koju je prekinula: ''Mislila sam da izlazim s oženjenim čovjekom...''

Srpska folk zvijezda Milica Pavlović otvoreno je progovorila o vezi s vaterpolistom, a ta je ljubav završila zbog prepreke koja se nije mogla prijeći – velike daljine.

Srpska folk-zvijezda Milica Pavlović o svom privatnom životu ne voli govoriti, ali sad je otvorila dušu u emisiji Ognjena Amidžića.

Trenutno njen ljubavni status nije poznat, ali voditelju i gledateljima otkrila je ponešto o vezi u kojoj je bila s vaterpolistom.

''Imali smo lijepu ljubavnu priču. Bili smo godinu i pol dana zajedno. On živi na drugom kontinentu, u Americi je, bavi se vaterpolom, završio je fakultet... Bilo je prepreka, muke, vremenska razlika, pa je bila korona, ne možeš putovati, a kad dođe vidimo se u Crnoj Gori. Ne znam zašto sam to toliko krila, kao da sam hodala s oženjenim čovjekom ili sa serijskim ubojicom. Skrivali smo u stanu, sve u četiri zida. Mi nismo prekinuli zato što je on mene ili ja njega malo voljela u tom trenutku, već zato što je čovjek na drugom kontinentu i u tom trenutku nije bilo moguće nastaviti vezu. Mi smo u dobrim odnosima. Pozdrav za njega. On vjerojatno ne vjeruje i misli da sanja ako gleda ovu emisiju'', ispričala je.

Ovom izjavom pjevačica je priznala da je bila žrtva prekida zbog daljine koji pogađa brojne parove, ali srce joj se oporavilo te je ona nastavila dalje.

Inače, Milica Pavlović je jedna od najpopularnijih pjevačica u Srbiji.

Rođena je u Švicarskoj, a kao dijete se preselila u Srbiju kad su joj se roditelji razveli. Nakon srednje škole ponovno je otišla k ocu da ne izgubi strano državljanstvo, no kasnije se odlučila ipak na život u nama susjednoj zemlji.

Pjevačica često privlači pozornost svojim golišavim izdanjima i vrućim glazbenim spotovima.

