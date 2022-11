Šuput javno priznala da je ljubomorna na Bilmana, a evo i zbog koga: ''Odabrao je najbolje ikad!''

Ivo Štrkljević i Mia Kuleš u showu Supertalent su sve osvojili svojim talentom na koji je nemoguće ostati imun, a novom umjetničkom koreografijom pokazali su sve čari plesa na šipci.

Mia Kuleš i Ivo Štrkljević svoju su ljubav prema pole danceu pokazali u audicijskoj emisiji showa Supertalent iz koje ih je zlatni gumb Davora Bilmana lansirao ravno u polufinale.

Gledatelje su dirnuli svojom lijepom pričom o prijateljstvu, ali i teškim životnim situacijama u kojima su jedno drugome pomogli.

A poslije polufinalnog nastupa Davor nije skrivao koliko je ponosan na njih.

''Apsolutno su opravdali moje povjerenje. Bili ste top, savršeni, ponosan sam jer sam vas odabrao za zlatni gumb. Za mene imate posebnost, ja vas volim i to je to'', zaključio je Davor Bilman.

''Malo sam ljubomorna na Davorov zlatni gumb jer je odabrao najbolji ikada'', priznala je Maja.

''Mi se svi rodimo s nekim talentom, to je naša odgovornost i velika stvar, talent treba prepoznati i raditi na tome, a za supertalent osoba mora posvetiti svoje vrijeme i odricati se da bi došao do tog super dijela, a vaša točka je večeras došla do tog super dijela''.

Ovako su se predstavili prije audicijske emisije.

''Pole danceom se bavim deset godina. Svjesna sam da odskačem izgledom i time čime se bavim i van nekog klasičnog okvira sam, ali nisam na sebe nikad gledala kao da sam drugačija, već su više drugi konstantno morali naglasiti da sam drugačija. Uvijek sam bila za sebe, ali s Ivom se samo desilo, rekli smo probati i desilo se. Ja sam kraljica treme, a Ivo je taj koji me smiruje'', rekla je Mia prije nastupa na audiciji.

''Ja se pole danceom bavim blizu deset godina, doslovno smo kao jedno kad stvaramo, oboje smo vrlo emotivni i kroz tu emociju smo se nekako i našli. Što se tiče ovog nastupa, bitno nam je poslati poruku zajedništva i obitelji jer na kraju krajeva nas dvoje i jesmo obitelj. Prošle godine se dogodio najteži trenutak. U prvom mjesecu izgubio sam brata, kad sam bio tinejdžer, izgubio sam mamu, a ranije i tatu. Bitno mi je imati pored sebe ljude poput Mije. Prošle godine sam bio baš koma, jer da nije bilo Mije, ja vjerojatno ne bih bio tu'', dodao je Ivo iskreno.

