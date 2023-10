Meghan Markle i princ Harry uhvaćeni na mjestu na koje milijarderi bježe od milijunaša, evo kako su se tamo ponašali!

Meghan Markle i princ Harry odmaraju se na Karibima, točnije na otoku Canouan koji slovi kao omiljen među milijarderima i slavnim facama.

Princ Harry i Meghan Markle nakon poprilično zaposlenog razdoblja odlučili su otputovati na odmor i to na egzotične Karibe, na kojima su snimljeni kako se šeću uz more držeći se ruku pod ruku i to na malenom otoku Canouan.

Fotografija koju je u petak snimio slučajni prolaznik, a objavili britanski mediji, pokazuje kako par napušta trgovinu hrane unutar Sandy Lane Yacht Cluba i marine u Glossy Bayu. 42-godišnja Meghan nosila je maksi haljinu boje slonovače i panama šešir s vrpcama, dok je 39-godišnji Harry bio ležeran u tamnoplavim kratkim hlačama, bijeloj majici i japankama.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Par je bio bez djece, 4-godišnjeg sina Archieja i 2-godišnje Lilibet, a prema riječima svjedoka, djelovali su sretno.

"Izgledali su sretno. Dok je Harry izlazio iz trgovine, lagano je udario u jednu od bačvi vani i oboje su se zahihotali, a Meghan je posegnula za njegovom rukom. Jednostavno su izgledali jako sretno što su zajedno na odmoru", izjavio je za Daily Mail.

Meghan i Harry kupovali su u Fayeu – luksuznoj trgovini mješovitom robom koja nudi ekskluzivni izbor svježih sezonskih organskih proizvoda, od povrća do sireva, slatkiša, plodova mora i ekskluzivnih mesnih narezaka uvezenih iz Francuske. Nakon što je tamo pregledao police, par je uživao u šetnji šetalištem ukrašenim bugenvilijama, a onda su se ukrcali na luksuzni čamac koji ih je odvezao prema sjevernoj obali Canouana.

Maleni karipski otok na kojem uživaju ima reputaciju mjesta na koje milijarderi odlaze kako bi pobjegli od milijunaša i to zbog svojih prekrasnih pješčanih plaža i luksuznih odmarališta poput Canouan Estate Resort and Villas, Mandarin Oriental i Soho Beach House Canouan. Cijene soba u Mandarin Orientalu kreću se od 837 dolara i penju se na više od 9000 dolara po noćenju za raskošnu vilu s četiri spavaće sobe, dok je u Soho Beach Houseu nešto niža cijena i za najluksuzniju sobu iznosi 1200 dolara, iako Meghan dobiva popust i cijenu od 1020 dolara po noći.

Naime, Meghan je dugogodišnja prijateljica s Markusom Andersonom, glavnim direktorom za članstvo lanca lifestyle klubova, a on je bio taj koji je organizirao privatnu sobu u Soho Houseu u Londonu za prvi spoj nje i princa Harryja, a ona je priredila i skromnu djevojačku večer uoči svog vjenčanja 2018. godine u Soho Farmhouseu u londonskom Chipping Nortonu.

Otok Canouan popularan je među mnogim prijateljima i poznanicima para, a George Clooney i njegova supruga Amal među poznatim su imenima koja su se zaljubila u njegove čari. Ostali obožavatelji Canouana su Robert Downey Jr. i Leonardo DiCaprio, za koje se zna da ondje rado odlaze na odmor.

