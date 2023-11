Prozirna majica otkrila je ono što je mudro pokušala sakriti, ali razotkrili su je blicevi fotoaparata!

Megan Fox mislila je da će sakriti one najintimnije dijelove grudi običnim naljepnicama, ali kad su krenuli blicevi paparazza one su previše došle do izražaja.

Glumica Megan Fox za druženje sa svojim fanovima u New Yorku posebno se sredila, ali njezin outfit otkrio je male nedostatke kad su se uključili blicevi paparazza.

S crvenom perikom na glavi, Megan je prošetala ulicom u smeđoj kožnoj suknji i sa smeđom majicom bez rukava, a ona je bila sašivena od providnog materijala koji je pred fotoaparatima otkrio ono što je pokušala sakriti. Bradavice je prekrila bež naljepnicama koje na običnom svjetlu nisu toliko primjetne, ali blicevi su otkrili njihov odsjaj na Foxinim grudima.

Megan je godinama mnogima bila idol, ali u posljednje vrijeme brojni njezini fanovi pomalo su razočarani jer naočigled upropaštava svoj izgled. A za sve je pomalo kriva i bolest koju ima, tjelesni dismorfni poremećaj, zbog kojeg se glumica vidi drugačije nego što stvarno izgleda o čemu je sama i javno pričala.

Od 2020. godine u vezi je s reperom Machine Gun Kellyjem, a prije godinu dana su se zaručili. Zbog glazbenika je Megan pokrenula i razvodnu parnicu od svog bivšeg supruga Briana Austina Greena, s kojim ima troje djece.