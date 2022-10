Novi imidž i opaki prorez na haljini slavne ljepotice ostali su u sjeni prozirnog korzeta njenog zaručnika, ovako nešto ne može nositi svatko!

Megan Fox i Machine Gun Kelly bili su jedni od uzvanika Time100 Next Gale u New Yorku na čijem su crvenom tepihu bili glavne zvijezde.

Holivudska glumica Megan Fox ukrala je svu pozornost na crvenom tepihu Time100 Next Gale u New Yorku, a njezina je pojava mnoge podsjetila na popularni animirani lik Jessice Rabbit, no umalo je ostala u sjeni svog zaručnika Machinea Guna Kellyja.

Pogledaj i ovo Potpuno drugačiji od drugih Svi su gledali u dekolte prezgodne Megan, ali nemoguće je bilo ne vidjeti neobično odijelo njenog dragog

36-godišnja Megan tom je prigodom pokazala i novu vatreno bakrenu boju kose, a s njezine zlatne haljine s opasnim prorezom teško je bilo skinuti pogled. A pogled nije bilo skrenuti ni s njezina budućeg supruga, 32-godišnjeg glazbenika koji je došao u kombinaciji od lateksa koja se sastojala od prozirnog korzeta i hlača.

Par se nedavno pojavio zajedno u Milanu gdje je glumica nosila kožne hlače krokodilskog uzorka s opasnim prorezima, kariranu košulju ispod koje se nazirala uska zelena majica s dubokim dekolteom. Ovaj stajling posebnu je pažnju usmjerio na njezine bujne grudi za koje se posljednjih tjedana priča kako je dala prepraviti, točnije, da ih je povećala.

Fox i Kelly često su na meti paparazza, koji ih prate u stopu, a pažnju privlače upravo svojim razuzdanim ponašanjem u javnosti, ali i usklađenim modnim kombinacijama. Navodno su se zaljubili na prvi pogled kada su zajedno snimali film "Midnight in the Switchgrass", a ona je ubrzo nakon toga pokrenula razvod od glumca Briana Austina Greena, s kojim ima troje djece.

