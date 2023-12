MC Stojan zaplakao u Areni Zagreb, Prija ga smirivala: ''Nemoj plakati, ti si jedan jako vrijedan i jako dobar momak''

MC Stojan bio je jedan od gostiju na petom koncertu Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, a na kojem su ga ponijele emocije pa je pustio i suzu.

Aleksandra Prijović je i na petom koncertu u Areni Zagreb pripremila spektakl za pamćenje, publika je njezine hitove pjevala s njom uglas, a i ovaj put su svojim nastupom sve dodatno začinili i njezini gosti.

Među njima je ponovno bio MC Stojan, koji tom prilikom nije skrivao emocije i u jednom je trenutku na pozornici i zaplakao.

"Još jedan najveći aplauz za moga prijatelja MC Stojana. Vrijeme prolazi, uvijek dolaze neki novi, ali kada je ono što on radi u pitanju, on je zaista netko tko je prvi počeo s tim stilom muzike i napravio velike stvar. Nemoj plakat. Ti si jedan jako vrijedan i jako dobar momak. Iskrena duša. Netko tko je, kada sam ja imala 20-ak godina i kada zaista mnogi nisu znali tko sam i što radim, ni moje pjesme, on me pozvao da snimimo duet. To mi je otvorilo mnoga vrata, a on je bio tu da me podrži. Želim mu se zahvaliti i reći da nikad nisam zaboravila da je bio tu. On je već bio i tu. Znate što je rekao kad je završio koncert. 'Ja želim opet izaći pred ovu publiku', a ja sam rekla moraš, jer si napravio ludilo", rekla je Aleksandra nakon čega je MC Stojan zapjevao svoj poznati hit "La Miami".

Osim Stojana, Aleksandri su se na pozornici na petom koncertu pridružili Dejan Matić, Osman Hadžić, Maya Berović i Dejan Kostić.

Na prethodnim koncertima gosti su joj bili Aco Pejović, Željko Samardžić, Milica Todorović, Bojan Vasković iz grupe Lexington, Tea Tairović, Saša Matić, Nataša Bekvalac, Jelena Rozga te Lepa Brena.

Aleksandra je u sklopu turneje "Od istoka do zapada" rasprodala pet Arena Zagreb, čime se upisala u povijest kao prva kojoj je to uspjelo.

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Celebrity Pogledajte tko se vratio u Arenu i ponovno izazvao ludnicu na koncertu Prijovićke: "Rekla sam da mora opet izaći pred ovu publiku!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lopez su grudi ispadale iz neobičnog topića, a Benov izraz lica odavao je kao da mu to baš i nije drago