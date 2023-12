Matthew Perry imao je više anestetika u sebi od osobe pod općom anestezijom, osjećaj je prije smrti i sam opisao: ''Shvatio sam da to nije za mene…''

Kao uzrok smrti Matthewa Perryja naveden je ketamin, a upravo je o njemu glumac pričao i u svojim memoarima.

Matthew Perry govorio je o dobivanju infuzije ketamina na rehabilitaciji i napisao da to nije za njega u svojim memoarima ''Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'' prije svoje tragične smrti.

Terapiji infuzijom ketamina podvrgnuo se dok je bio na rehabilitaciji u Švicarskoj.

Rekao je da se zbog toga često osjećao velik olakšanje, ali bi se ponekad osjećao i kao da umire dok je provodio terapiju.

Omiljena zvijezda, čiji je uzrok smrti nakon dva mjesec konačno otkriven i naveden upravo ketamin, bio je podvrgnut terapiji nekoliko tjedana prije smrti. Perry je primio infuziju ketamina kao lijek za depresiju čak tjedan i pol dana prije nego što je umro, no medicinski istražitelj, Raffi Djabourian, izvijestio je da ketamin ostaje u tijelu do tri, četiri sata te da ta terapija nije mogla izravno dovesti do njegove smrti. Razina ketamina u bila je veća nego kod osobe pod općom anestezijom.

"Vjerojatno je pao u nesvijest i utopio se. Bolest koronarne arterije doprinosi zbog pogoršanja učinaka miokarda na srce izazvanih ketaminom. Učinci buprenorfina navedeni su kao doprinosi, iako nisu na toksičnim razinama, zbog aditivnih respiratornih učinaka kada su prisutni s visokim razinama ketamina", objasnio je Djabourian.

U svojoj je knjizi objasnio da je dobivao tretmane jer se sintetski oblik ketamina danas koristi za ublažavanje bolova i pomoć kod depresije.

Ketamin je čak nazvao i po sebi, ''Matty''.

''Uveli bi me u sobu, posjeli, stavili mi slušalice da mogu slušati glazbu, zavezali bi mi oči i stavili intravenoznu injekciju'', prisjetio se liječenja.

Napisao je da se često odvojio od realnosti u tih sat vremena.

''Oh, pomislio sam, ovo se događa kad umreš'', nastavio je.

''Uzeti K je kao da te udare u glavu ogromnom sretnom lopatom. Ali mamurluk je bio grub i prevagnuo je lopatu'', rekao je i zaključio da ketamin nije za njega.

A on ga je, jezivo, na kraju i koštao života.

''Odjel za medicinsku istragu okruga Los Angeles utvrdio je uzrok smrti 54-godišnjeg glumca Matthewa Langforda Perryja kao akutne učinke ketamina'', priopćio je mrtvozornički ured Los Angelesa.

''Čimbenici koji su doprinijeli smrti gospodina Perryja uključuju utapanje, bolest koronarne arterije i učinke buprenorfina (koristi se za liječenje poremećaja upotrebe opioida). Način smrti je nesreća'', napisali su za medije.

