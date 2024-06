Neprežaljeni Massimo u jednom dokumentarcu otkrio šokantne detalje, u sukobu s voditeljem skoro je poginuo

Massimo Savić u dokumentarcu o Alki Vuici prisjetio se sukoba s pokojnim Željkom Malnarom koji je našem pjevaču zaprijetio pištoljem.

Redatelj Toni Volarić u dokumentarnom serijalu ''Zauvijek autor'' opisao je, među ostalima, i karijeru Alke Vuice.

Epizoda je pratila njeno djetinjstvo u Umagu, dolazak na studij u Zagreb, zbližavanje sa Srebrnim krilima, anegdote iz glazbenih krugova. A otkrio je i jednu šokantnu priču, prenosi Slobodna Dalmacija.

Naime, opisujući razuzdane i vesele tulume u Alkinu zagrebačkom stanu, Massimo koji je bio gost progovorio je o incidentu s putopiscem i voditeljem, Željkom Malnarom. Naime, Massimo je u kameru izjavio da je mogao poginuti jer je, sad također pokojni Malnar, na jednom tulumu u Alkinom zagrebačkom stanu, nakon verbalnog sukoba, izvadio iz jakne ogroman Magnum i pucao u njega. Metak ga je promašio, probio zid i završio u kupaonskom bojleru.

''Istina je da Massimo prepričava taj događaj i razumijem da je to mnoge šokiralo i tek će šokirati večeras ili u reprizi sutra poslijepodne. Ipak, epizoda serijala o Alki Vuici, priča je o njezinu mukotrpnom probijanju na glazbenu scenu, pisanju tekstova za mnoge poznate izvođače i skladatelje među kojima su, osim Massima, Josipa Lisac, Tajči, Boris Novković, Željko Bebek i mnogi drugi. Naravno, ona u filmu opisuje i nastanak hitova koje je sama izvela poput ''Laži me'' ili ''Otkad te nema''. Bile su to godine kad su ti mladi kreativci živjeli prilično intenzivno, da iskoristim diplomatsku formulaciju, ali ne bih volio da ti segmenti priče zasjene Alkin rad'', rekao je Volarić za Slobodnu Dalmaciju.

