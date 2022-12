Sjaj u tami koji nikad neće zgasnuti: Iza Massima ostat će mnoge lijepe uspomene, ali i brojni hitovi

Massimo Savić bio je vrhunski glazbenik, a iza njega ostat će brojne popularne pjesme.

Pjevač Massimo Savić napustio nas je u 61. godini, a tužnu vijest javila je njegova supruga Eni putem njegove Facebook stranice.

Massimo je rođen 6. lipnja 1962. godine u Puli, a srednju školu završio je u Zagrebu gdje je i započeo svoju glazbenu karijeru.

Godine 1983., kao vođa legendarne new wave/synth-pop grupe Dorian Gray izdaje prvi album - Sjaj u tami, te dvije godine kasnije drugi album Za tvoje oči.

Grupa se proslavila ponajviše zahvaljujući fenomenalnom prepjevu grupe Walker Brothers "The sun ain't gonna shine anymore", ali i upečatljivom glasu Massima Savića.

Massimo je djetinjstvo proveo u Istri. S 12 godina otišao u Milano, a nakon toga, brodom iz Genove, majka i sin krenuli su na putovanje brodom do Australije.

U Sydneyju je dvije i pol godine živio u bogataškoj obitelji, gdje je njegova majka Elde radila kao voditeljica posluge židovske obitelji Moss u elitnom dijelu grada. U Sydneyu je mali Massimo krenuo u Bellevue Hill, englesku školu gdje je završio šesti razred, da bi se u sedmom osnovne vratio u Istru. Međutim, u Australiji je bio zaboravio hrvatski te ga je ponovno počeo učiti kad se vratio.

1979. godine Massimo dolazi u Zagreb. Upisuje se u treći razred srednje škole Ruđera Boškovića (1980.) i ubrzo s Brankom Terzićem, Vedranom Čupićem i Emilom Krnjićem osniva grupu Dorian Gray.

"Ja sam teško ži­vio u to vri­je­me. Ja i moj bu­bnjar di­je­li­li smo je­dnu so­bu, širo­ku ko­li­ko i je­dan kre­vet. Spa­va­li smo za­je­dno u tom kre­ve­tu, a ni­smo ima­li do­volj­no da pla­ti­mo so­bu ne­go smo ci­je­pa­li dr­va sta­roj go­spo­đi. Ko­pao sam vr­to­ve po Za­gre­bu ne bi li od go­spo­đa do­bio odje­ću od nji­ho­vih mr­tvih mu­že­va, ko­ju bih ka­sni­je pre­kro­jio da bih na po­zor­ni­ci izgle­dao ele­gan­tno", otkrio je za medije glazbenik.

Više puta nagrađen je i Porinom. Massimo se više puta okušao i kao mentor, odnosno član žirija u pjevačkim showovima. Prvi puta je to napravio 2015. kada je bio član žirija u RTL-ovom X Factoru. Dvije godine kasnije Massimo je još jednom sjeo u žiri na RTL-u, no ovaj puta u Zvijezdama. 2019. godine Massimo je postao jednim od mentora na hrvatskoj inačici svjetski poznatog projekta The Voice.

Suprugu Eni upoznao je 1989., u vrijeme kad je ona pisala pjesme Josipi Lisac. Imaju kćer Mirnu, novinarku i bivšu radijsku voditeljicu.

