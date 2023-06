Martina Tomčić izjasnila se o najvažnijoj ulozi u životu pa potaknula na lavinu reakcija: ''Znam da riskiram javnu osudu, ali...''

Martina Tomčić se na svom profilu na Instagramu oglasila o ulozi roditelja i metodama odgoja djece u današnjem društvu.

Naša operna pjevačica i članica žirija "Supertalent" Martina Tomčić ponosna je mama kćeri Rebeke i sina Noe, a sada se putem društvenih mreža osvrnula na svoju roditeljsku ulogu i svojim metodama odgoja.

"Ovaj post nije posvećen mojoj djeci! Ovaj post posvećujem svima nama - roditeljima, profesorima, tetama, trenerima, učiteljima... Svima nama koji svakodnevno radimo i jesmo s djecom‼️ Znam da je život sam po sebi težak i naporan te da postoje češće nego rjeđe trenuci kada nam djeca smetaju i idu na živce unatoč ogromnoj ljubavi koju osjećamo za njih... Ali, koliko često (ako uopće) zastanemo i promislimo kako mi tu djecu odgajamo?!? Što im svojim riječima i postupcima poručujemo? Koristimo li metodu zastrašivanja, ucjenjivanja, nametanja vlastitog mišljenja ne bi li sebi olakšali život i podredili njih sebi? Ili ipak dozvoljavamo sebi da ih promatramo i u skladu s vlastitim životnim spoznajama rastemo zajedno s njima? Ja nisam ni idealna mama, ni idealan pedagog, niti sam se uvijek idealno obraćala djeci natjecateljima kao članica žirija Supertalenta! Griješila sam mnogo puta i ne mogu se zakleti da to neću ponoviti. No, sigurna sam da sam se promijenila i da se svakodnevno mijenjam uz pomoć svih tih malih učitelja koji me okružuju! Znamo li djeci reći - “Oprosti, pogriješila sam!” ? Ili smo mi a priori u pravu, jer smo stariji? Da, važno je postaviti im granice i dati smjernice, ali puno je važnije osluškivati ih i pronaći ključ do njih kako bi im pomogli da pokažu nama i sebi svoj maksimum! Nimalo lagan zadatak!!! I ja ga se bojim! Ali, ako sam već odlučila biti majka i pedagog onda moram i tom strahu svakodnevno pogledati hrabro u oči! Znam da riskiram javnu osudu, ali izgovorit ću ono što su me djeca do danas naučila - “ocjene su najlošiji pokazatelj znanja”; “medalje nisu uvijek na razini talenta i truda”; “poslušno dijete nije nužno i sretno dijete”; “nemirno dijete nije nužno zločesto dijete”; “nerad nije uvijek lijenost već najčešće strah!”; ... Uh koliko sam toga već naučila... Hvala vam djeco na tome!!! Od nekolicine predivnih žena sam pak učila kako zaraziti djecu strašću prema učenju, napredovanju, razvoju... Kod nekih gledam kako ne želim i kako ne treba postupati s djecom! I unatoč svemu, ja želim i dalje učiti, a ti?", napisala je Martina u objavi.

"Bravo Martina, ja još učim, i kao baka i još griješim", "Svaka ti je zlatna", "Ponos", Bravo! Kao učiteljica i edukatorica posvećena djeci i učenicima, studentima, potpisujem svaku rečenicu. Koliko su me samo naučili", "Predivno rečeno i istinito sasvim!! Da, i djeca nas mijenjaju, na bolje, i to je ono što ako dopustimo čini nas boljima!!!", "Bravo, podizati djeci krila", komentirali su njezini pratitelji.

Martinina kći Rebeka uspješna je plesačica, plesom se bavi već nekoliko godina i marljivo trenira kako bi postigla što bolje rezultate, a među posljednjima u nizu je prvo mjesto na Prvenstvu Republike Hrvatske u umjetničkim plesovima koje se nedavno održalo u Crikvenici.

