Najpoželjniji gost svih mladenaca u Hrvatskoj prisjetio se suradnje koja mu je obilježila život: "Njega više nema, ali ja sam mu vječno zahvalan"

Šibenski slavuj, Marko Škugor jedan od najboljih hrvatskih tenora gostovao je u Special Happy Showu. Slušateljima je otkrio zašto se nakon uspjeha s klapama odlučio na samostalnu karijeru, ali i kako je došlo do suradnje s pokojnim Oliverom Dragojevićem i pjesme Samo s tobom ja upoznao sam ljubav. Zahvaljujući tome velikome hitu postao je kralj prvih plesova i najpoželjniji gost na vjenčanju.

Marko Škugor je karijeru započeo u klapama Maslina i Kampanel, a kao dio Klape s mora Hrvatsku je predstavljao na Eurosongu. O odlasku na Doru više ne razmišlja. U samostalnoj karijeri osvojio je brojna priznanja, ali to mu kao pjevaču nije najbitnije otkrio je.

"Ono što je bitnije od ljestvica i nagrada je da publika prepozna pjesmu, da pjesma ima svoj život i nakon prvih par mjeseci. Za svaku pjesmu se nadaš da će ljudima ući u uho i postati dijelom života", pojasnio je.

Upravo njegove pjesme mnogima su dio najvažnijih trenutaka u životu i učinile ga najpoželjnijim gostom na vjenčanju. Duet s pokojnim Oliverom Dragojevićem - "Samo s tobom ja upoznao sam ljubav" jedna je od pjesama koja najčešće označava početak zajedničkog života mladenaca.

"Teško se ijedna druga pjesma može nositi s njom. Priželjkuješ od svake da napravi uspjeh, ali ta će uvijek imati posebno mjesto u srcu i suradnja s Oliverom je nešto neopisivo. Jednostavno mi je drago što sam imao tu čast i zadovoljstvo", priznao je.

A sve se dogodilo vrlo spontano, otkrio je Škugor slušateljima Happy FM-a.

"Jedan zajednički prijatelj, Suki je mene spojio s Oliverom. Oliver bi često tako nekome uletio na pjesmu. Trebao sam pjesmu snimiti sam, ovo je stvarno bilo slučajno. Oliver je pristao. Ovaj ga zove, kaže- Ima jedan mali Marko Škugor, ne znam jesi čuo za njega, on ima neku pismu, ako ti možeš malo s njime snimiti, a kaže on – Je li to onaj bez kose? Vidio sam cilu Sloveniju oblijepljenu njegovim plakatima, znam, znam, može, snimit ću ja to. Njega više nema, ali ja sam mu vječno zahvalan na tome", zaključio je Marko.

Opisao je i kako se osjećao kada je Oliver pristao?

"Osjećaj je bio fenomenalan, fenomenalan. Vozio sam, Suki priča s njim u autu na mobitel, ovaj kaže može, može. Ja vozim, Suki mi govori sad skreni lijevo, desno, nije mi dao da upalim navigaciju, usput priča s njim, meni govori, a ja ne znam di vozim… Bio je to nezaboravan doživljaj", prisjetio se.

Laskavu titulu - kralja prvih plesova potvrdio je i nedavno objavljeni duet s Danijelom Martinović - "Ono nešto" koji je također odmah osvojio mladence i publiku. Odluka za solo karijeru bila je ispravna i nije požalio, iako ga za klape i 4 Tenora vežu lijepe uspomene i anegdote. Ipak, priznao je kako su se temperamentni Dalmatinci znali ponekada i posvađati.

"Normalno da je bilo i svađa, previše glava na jednom mjestu, ali slušali smo na kraju Đanija i njega smo zvali dida naš i kako bi on presudio onda bi tako bilo. To su sve bile svađe oko gluposti, neke male sitnice, ništa krucijalno… Puno više je bilo anegdota. Sjećam se jedne godine, Rijeka je osvojila prvenstvo, a mi smo pjevali u Opatiji, stali smo na Vratima Jadrana i ostali do 4 ujutro. Ne znam zašto smo to slavili, nitko ne navija za Rijeku", priznao je Marko.

