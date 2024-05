Grubnić zahvalio svima koji su s njim bili dio mega-projekta: ''Ovi ljudi su mi postali obitelj...''

Stilist Marko Grubnić bio je dio velikog projekta "Tvoje lice zvuči poznato", a putem društvenih mreža zahvalio se svima koji su s njim radili na hit-showu.

Marko Grubnić, koji je bio zaslužan za besprijekorna izdanja Renate Končić Minee u hit-sowu "Tvoje live zvuči poznato", oglasio se na Instagramu povodom završetka još jedne uspješne sezone.

Iz epizode u epizodu pljuštali su komplimenti na svaku njegovu kreaciju, a kako kaže, bilo mu je zadovoljstvo biti dio ovog projekta.

''And just like that...13 snimajućih tjedana proletjelo mi je u sekundi. To samo znači da mi je bilo mega zabavno i da sam uživao. Da, zaista sam beskrajno uživao radeći na ovom projektu s ljudima za koje mogu sada već reći da su mi postali poput obitelji... Hvala svima na ukazanom povjerenju... Zajedno sa svojim timom trudio sam se donijeti na televiziju dašak glamura, naglašavajući, ali prije svega poštujući osobnosti ljudi s kojima sam radio, osluškivao sam i glas publike, tako da se iskreno nadam se da smo vas barem malo uveseljavali nedjeljama... Do skorog ponovnog druženja, uživajte i HVALA vam od srca, jer zadovoljstvo je zaista bilo moje... Znate onu moju omiljenu - SHOW MUST GO ON... sve vam je jasno... družimo se svi skupa opet vrlo, vrlo brzo", napisao je u opisu objave.

Podsjetimo, Marko je nedavno na društvenim mrežama pokazao i gdje čuva svoju odjeću i modne dodatke, a prizorima je pratitelje bacio u trans.

Fotografije njegovog walk-in ormara pogledajte OVDJE.

Pobjednik ove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' je Alen Bičević.

