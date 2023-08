Grubnić objavio filmske fotografije s odmora u Španjolskoj, pa pokazao što radi dok upija zrake sunca!

Marko Grubnić pozirao je kraj bazena u šarenim hlačicama i sa slamnatim šeširom na glavi, a dobrog raspoloženja mu nije nedostajalo.

Modni stilist Marko Grubnić uživa na odmoru sa Momčilom Gurovićem u Šanjolskoj.

Objavio je niz fotografija u kojima je na jednoj od njih otkrio kako čita knjigu "The Love of My Life" dok lagano na ležaljci upija zrake sunca.

Također, pozirao je i hodajući nasmijan uz bazen, a na sebi je imao rozu košulju i šarene hlače.

Kao modni dodatak nosio je slamnati šešir i kraljevsko plave natikače.

"Ispod španjolskog sunca", stajalo je u opisu.

Na svojim Instagram storijima pokazivao je i što tamo jedu te kako provode ostatak vremena.

Marko često objavljuje fotografije na kojima ističe svoje isklesane mišiće, ali i onima iz teretane kada se želi pohvaliti koju je vježbu odradio.

Inače, Grubnić je danas jedan od najpoznatijih hrvatskih dizajnera i dizajnerica, a svoje kreacije često radi za Maju Šuput, pa čak i showove koji su najgledaniji u Hrvatskoj, ''Ples sa zvijezdama'' i ''Supertalent''.

