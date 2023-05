Objava našeg influencera čija je priča dirnula cijelu Hrvatsku rasplakat će vas htjeli vi to ili ne: ''Svakog od vas tražim da pobriše suzu...''

Marko Babić objavio je putem društvenih mreža vijest da mu se zloćudni sarkom vratio i poručio svojim pratiteljima da ne odustaje od svoje teške borbe i da neka ne budu tužni zbog njega.

Naš arhitekt i stručnjak za marketing Marko Babić posljednjih je nekoliko mjeseci postao prava inspiracija nakon što je svoju borbu s teškom bolesti pretočio u knjigu "Putovanje zvano igra", a sada je objavio vijest koja je rastužila njegove brojne pratitelje.

Naime, Marku je sa samo 29 godina dijagnosticiran zloćudni sarkom koji se bio povukao, no nažalost sada se ponovno vratio o čemu je progovorio na svom profilu na Instagramu.

"Prvo što morate znati je da danas svakim gramom svog bića vjerujem u ovaj Đoletov stih. Drugo, malo manje romantično, ali tu smo gdje jesmo. Sarkom se vratio u moj život. Nije mu puno trebalo, znam. Vratio se pomalo podlo. Našao me u trenu kada sam zbog nepodnošljivih bolova bio olupina čovjeka koji jesam. Zadnja dva mjeseca za mene su bila daleko najizazovniji period u životu. Fizički sam trpio stravične i teško opisive bolove. Psihički, glava je bila par metara ispod površine mora. U bolnicu sam ušao u takvom stanju da je Malička nakon prve noći u 6 ujutro nazvala Emu i zamolila ju da nazove odjel. Ona se previše bojala da će ono Nevjenčana dobiti zlosretni dodatak - Udovica. Činjenično, bolest se proširila na druge organe, što sigurno nije bajna vijest. Osim na kostima, sada je i na plućima i moždanoj ovojnici. Ne znam vam reći u kolikoj je mjeri ova situacija teža od one prve. Zvuči loše, ali uvjeravam vas, nismo mi tu da sudimo što je loše a što dobro. Vrijeme će vam pokazati, ja ionako već znam.

Znam da će velikom broju ljudi biti knedla u grlu dok budete čitali ove redove, ali ne brinite. Moja glava nije programirana da vjeruje u koncept neuspjeha. Dječak se probudio i pronašao način da ispliva sa dna, izađe iz mora i krene koračati. Prošao sam najgoru etapu, u to sam siguran. Izašao sam iz svega sto puta jači. U to sam još sigurniji. Možda ćete me proglasiti ludim, ali čak sam pomalo uzbuđen zbog svega što me čeka. Kako? Tako što znam koliko mi dobroga u život može donijeti sve ovo. Tako što znam da epilog ove priče ovisi samo o meni. Tako što znam da sam spreman opet okrenuti svaki kamen.

A sad, od svakog od vas tražim da pobriše suzu koja se možda kotrlja niz lice. Da *djebe svaki miris sažaljenja. I da ove sekunde shvati da je ovo samo nova etapa jednog divnog putovanja. Ja znam da ću na kraju biti zdrav. Ja znam da ću na kraju biti bolja verzija sebe. Ja znam da ću na kraju biti beskonačno bogatiji zbog iskustva koje ću proživjeti. Vi budite tu i gledajte kako uživam u svakoj sekundi. Za kraj, svatko od vas ima prepreke u životu. Ajmo se zajedno staviti u stanje uma da svim srcem znamo da smo dovoljno jaki da ih preskočimo. Pusa, Marac", napisao je podužoj objavi i sve dirnuo.

"Ako netko na ovom svijetu može… Ti možeš", "Ti nas učiš kako treba živjeti", "Koji si ti lik! Kakva inspiracija! Tko ne vjeruje u čuda, nije te upoznao. Hvala ti što dijeliš sve s nama", "Bogat je onaj tko Marka ima. Na ovaj ili onaj način", "Hvala ti Marko, svaki tvoj post je nevjerojatna lekcija o putovanju zvanom život ili kako ti kažeš, igra", "Marko Babić da se uvede u udžbenike kao definicija životne snage i motivacije onda kad je najgore", "Svaka čast! Doista je inspirativno pročitati ovo! Vjerujemo u uspjeh, u ništa manje", neke su od poruka podrške koje je dobio.

"Moj način nošenja sa situacijom nije bio niti tužan, niti težak. Bez obzira na sve što mi se događa, ja sam i dalje ostao lik koji s osmijehom na licu hoda gradom. Vjerujem da je u konačnici upravo to privuklo ljude mojoj priči“, izjavio je Marko prije nekoliko mjeseci.

Također, priznao je tada kako nije imao plan za dalje. Odlučio je objaviti fotografiju uz natpis "Nisam više bolestan“, kako se ljudi koji ga prate ne bi pitali zašto je ostao bez dlaka na glavi. Nije razmišljao hoće li mu to biti prva ili zadnja objava u vezi s bolešću ili će nastaviti obavještavati ljude o svemu.

Na radost mnogih, nastavio je i upravo tim svojim korakom – svakodnevno inspirira i uljepšava dane svima koji ga prate ili tek onako, svrate na njegov profil. Oko sebe je stekao prekrasnu zajednicu ljudi koji se njegovim pobjedama vesele kao da su njihove, a onima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji bio je i jest primjer kako je moguće smijati se čak i kada si bolestan.

Njegove najvažnije žene, životna suputnica već 10 godina – Tina Biloglav te njihove neodoljivo slatke kćerkice Luce i Tonka, njegova su snaga od početka i daleko su najzaslužnije za sve što se događa u njegovoj knjizi "Putovanje zvano igra“.

