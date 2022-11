Sa samo 29 godina saznao je strašnu dijagnozu koja je promijenila sve: "Kakav god život bio možeš biti dignute glave"

Glavni akter iduće priče mogao bi vas potaknuti na razmišljanje, ali i inspirirati. Marka Babića optimizam nije napustio ni kad je sa samo 29 godina saznao da ima rak. Ova dijagnoza potpuno je promijenila njegov život, a zbog dviju kćerkica, odlučio je o svojoj borbi napisati knjigu. Priču koja je dirnula mnoge donosi naša Julija Bačić Barać.

Arhitekt, stručnjak za marketing, otac dviju djevojčica, Marko Babić sa samo 29 godina suočio se s dijagnozom raka kostiju.

"Ja sam imao bolove u leđima koji su se ono periodično pojavljivali svakih par tjedana i to sam pripisivao sjedilačkom načinu života. Nisam doslovno osim tih bolova po niti jednoj stvari mogao skužiti da se nešto događa. Nisam se imao vremena zamarati s tim pa sam to stavljao na drugo mjesto, treće mjesto, ali nisam bio ni umoran ni ništa ono što ljudi znaju reći. Ti bolovi su postajali sve jači i jači i jedan dan sam otišao na hitnu kad su bolovi postali neizdrživi i tad su me uputili na pretrage i tad kad sam vidio pretrage koje su oni predložili onda se malo ipak zapitaš", započeo je Marko Babić.

"Nije to lako čuti i nezgodno je bilo, ali ja sam zapravo jako brzo u prva 24 sata otkako sam čuo da imam tu malignu tvorevinu i da je vjeorjatno sarkom, ja sam već u 24 sata bio dobro. Ne mogu ja reći da sam bio super jer je to proces koji traje, ali sam bio dobro s obzirom na dijagnozu. To je teško, nekom tko nije to prošao, opisati koliko ti se stvari vrti u glavi, o koliko stvari razmišljaš. S tim da ja nisam nikad razmišljao - joj jaadan ja, što će biti ako ne znam umrem? Nego sam razmišljao, pokušavao sam produktivno razmišljati, a ne baviti se stvarima od kojih nemam ništa", izjavio je Marko.

Da ima sarkom, saznao je kad mu je partnerica bila trudna s drugom kćerkicom. I baš zbog njih odlučio je početi pisati, iako je prvo imao i druge ideje.

"Ako ću snimati njima video za prvi dan škole, za zadnji dan, za rođendan to će biti video za Tonku, zato što ja Lucu možda neću ni upoznati i mene je to ubilo. Meni je bilo u glavi ako dođe do najgoreg scenarija, ja sam se morao suočiti s tim, nisam od toga htio bježati, ja moram svojim curama nešto ostaviti", iskreno je rekao Marko.

Malo pomalo, od svega što je zapisivao, nastala je knjiga iz koje želi da najviše nauče njegove kćeri.

"Da je zapravo meni najbitnije kroz pisanje voditi njih primjerom kao god moja priča završila, kakav god život bio možeš biti dignute glave, možeš biti s osmijehom. Možeš biti cool sa svima. Onda kad će one to za 20 godina čitati možda će imati neku korist od toga", zaključio je.

O svojoj bolest i na Instagramu piše javno, njegova priča inspirirala je mnoge pa je u godinu dana skupio više od 25 000 pratitelja.

"Kakva god situacija u životu, ne mora to biti ovako teško, a može biti i puno teže od ovog mojeg, ali da čovjek može to hendlati, da smo mi stvoreni da možemo to procesuirati, jer ja živim super život zadnjih godinu dana. Htio bih da to ljudi shvate, problemi su samo stvar iz koje rastemo, ja sam najviše na ovom putovanju rastao iz užasno teških dana, iz suludo teških trenutaka. Ne moraš se boriti s rakom da to možeš implementirati, to možeš implementirati u odnosu na poslu sa svojom djecom, sa samim sobom", pojasnio je.

I zato je knjigu koja će ovih dana biti objavljena nazvao "Putovanje zvano igra" jer u igri sa sarkomom, on je odlučio pobijediti.

"Ima nekih poglavlja na koja čak i ja koji sam ih već sto puta pročitao plačem jer ne mogu jednostavno, ali ima i nekih na koja plačem od smijeha", priznao je Marko.

Markove rečenice u ovoj knjizi mnoge će potaknuti, ne samo na razmišljanje, nego i životne promjene. Njegovi posljednji nalazi su dobri, a dijagnoza koja ga najbolje opisuje je - pisac optimist.

