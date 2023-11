Naša glumica objavila fotografiju bez imalo šminke, pa se zapitala: ''Stručnjaci, postoji naziv za to stanje?''

Marijana Mikulić ispod svojih fotografija podijelila je s pratiteljima je što joj ponekad nedostaje, ali i što joj je najvrijednije.

Glumica Marijana Mikulić objavila je par svojih fotografija bez šminke pa u opisu otkrila i kakvu je promjenu na sebi napravila sama.

"Odvezi, dovezi, brže, kasniš (opet). Škola, vrtić, terapije. Udahni. Posao, skuvaj, operi. Kupaj, uspavaj. Udahni ako stigneš (Ako nisi zaspala dok si uspavljivala). Navij sat u 6 da stigneš i biti sama. Možda se i tuširaš. Odvezi, dovezi, požuri, kasniš…", započela je pa nastavila:

"Oni dani kad si željan razgovora s odraslom osobom a nemaš ga gdje ugurati, a opet ako se i ukaze prilika zazireš od ikakvog kontakta jer ti treba mir i samoća. Stručnjaci, postoji naziv za to stanje?".

"Ps sama se farbala i fenirala jer i frizerski znači puno ljudi i potencijalne komunikacije", dodala je za kraj.

"Ne znam kak to drugi zovu, ja to zovem biti mama", "Postoji naziv, pustite me na miru i ozdravit ću", "Frizura top", "I dalje lijepa i jaka", "Divna i posebna", pisali su fanovi.

Nedavno je s pratiteljima podijelila čestitku svog muža Josipa za godišnjicu braka, a sve je nasmijala činjenica da se on malo zeznuo s datumom.

Marijana i Josip zajedno imaju tri sina, a svojim skladnim brakom uzor su mnogima. Nakon ovog ljeta, glumica je otkrila i da njezin suprug seli za Berlin, a ona je s djecom ostala živjeti u Hrvatskoj.

