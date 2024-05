Mineu i Marija Rotha ponijeli su zvuci njihovog rodnog kraja, emocije i nostalgija potpuno su ih savladali!

Marija Kolb se u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Zlatne Dukate.

Nakon što je pobijedila kao Baby Lasagna, Marija Kolb se u 11. emisiji showa transformirala u naš najbolji tamburaški sastav Zlatne Dukate.

"Pjesma ima starinski štih, kako se prije na selu živjelo, što se radilo... Ali ja se jednostavno ne mogu identificirat. Ja volim zadatke koji uključuju malo više mrdanja. Uživam to slušati, ali ne uživam to izvoditi. Ja ću zbog njih dat sve od sebe", rekla je Marija prije nastupa.

Marija je izvela pjesmu "Vranac". Emotivna pjesma posebno je ponijela Mineu i Marija Rotha, koji su cijelo vrijeme pjevali uz Mariju.

"Kao što i sama si osjetila na kraju svoje veličanstvene izvedbe, bilo je jako emotivno, jako lijepo, vrlo si to donijela s ukusom i s osjećajem kajanja. Vidim da si i prste izvježbala, svaka ti čast. Meni je ovo jedna od najljepših tamburaških pjesama, jedino me oduvijek zanimalo je li srce puca čovjeku ili konju?" pitao se Goran Navojec.

"Emotivno si donijela tu pjesmu, nama je samo preostalo da slušamo tekst", komentirao je Enis Bešlagić.

"Zašto smo Minea i ja pjevali? Zato što si mi razgalila i srce i dušu. Zato što i Minea o ja dolazimo iz kraja Hrvatske koji je poznat po tamburicama i jorgovanima, a isto tako poznat je i po najljepšem gradu, a to je moj Osijek. Ja sam skoro zaplakao jer mene je put iz mog Osijeka doveo u Zagreb, ali me srce uvijek vuče rodnom kraju jer tamo žive moji najmiliji. Općenito pjesme Zlatnih Dukata se najčešće slušaju u mom domu jer to voli i moj otac Tomislav. Hvala ti što si mi pomilovala dušu i srce", rekao je Mario Roth.

Marija je zatim otkrila da je i sama živjela u Osijeku četiri godine dok je studirala tamo i da je također jako vezana uz taj grad.

"Ja ću prije svega pozdravit svoju obitelj u Slavoniji gdje sam provela većinu svog djetinjstva i to je bio najbolji dio mog odrastanja. Donijela si tu smirenost, eleganciju i dušu ove pjesme, svoj zadatak si ispunila zaista odlično", zaključila je Minea.