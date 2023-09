Majine suze bit će vam jasnije kad poslušate ovu divnu djevojku: "Čudo je da sam živa, da nisam oslijepila, nikad se nisam sramila svojih ožiljaka''

Maria Ćuro je u prvoj emisiji showa Supertalent rasplakala Maju Šuput i Martinu Tomčić, ali i mnoge u publici.

U prvoj emisiji jubilarne 10. sezone showa Supertalent nije nedostajalo ni suza, a za njih se pobrinula 23-godišnja Maria Ćuro iz Italije.

"U Italiji sam rođena i odrasla, a došla sam na Supertalent jer želim podijeliti svoj glas s Hrvatskom koju obožavam, mogu reći da sam počela pjevati uz hrvatske pjesme. Imam veliku tremu, nisam nikad nešto ovako doživjela", predstavila se Marija žiriju, a onda je zapjevala poznatu talijansku skladbu "Caruso".

Svojim glasom je Martini Tomčić i Maji Šuput na oči izmamila suze, a plakalo se i u publici.

"Jako lijepo pjevaš, imaš predivan glas, tehniku. Međutim, možda najljepše od svega pričaš priču. Zato sam se odvažila pitati te da li iza tebe i tvog poprsja postoji neka priča i neka snaga koja govori o tvojoj osobnosti upravo kroz tu glazbu. Ako nemaš potrebu o tome pričati, ja se ispričavam", bila je iskrena Martina, koja je primijetila ožiljke na Marijinom tijelu.

"Apsolutno nema problema, i zapravo mi je drago da ste me pitali. Ja sam se opekla kao mala, spržila sam se. Imala sam samo dvije godine, ali hvala Bogu, ostalo je samo ovo, ostala je samo fizička, ako ćemo reći mana, ali ja to ne vidim kao manu", ispričala je Maria i oduševila odgovorom publiku i žiri.

"Nikad se nisam sramila svojih ožiljaka, ja ne znam drugu ja. Događalo se da su me druge osobe možda onako čudno gledale, naravno nije lako nekad, shvatila sam da tu nađeš i pronađeš u sebi neku hrabrost, i sretna sam što sam ovakva kakva jesam jer to me čini posebnom", rekla je u emisiji.

"Kad sam imala dvije godine, provela sam dosta vremena u bolnici, puno operacija, više ne znam ni koji je broj, ajmo reći da je čudo što nisam oslijepila, što sam živa prije svega. Svaki put kad bi ušla u bolnicu, taj miris je meni bio kao miris kuće. I to me povuklo da upišem medicinu. Jako puno volim pričati s pacijentima, imati taj neki odnos s njima, pomoći im, što su prije drugi imali prema meni, ja želim dijeliti drugima", ispričala je.

"Najveća podrška u životu su mi moji roditelji i moja sestra, bez njih ja sigurno danas ne bih bila tu. Pjevanje jako pomogne kroz teške trenutke, to liječi, to je kao zrak, voda, ja bez toga ne mogu", rekla je Maria.

A evo kako je odgovorila na pitanje što bi odabrala da mora birati između medicine i glazbe.

"Stvarno ne znam, to je jako teško pitanje, to je još jedan razlog jer sam ovdje, želim pomoći životu da odluči za mene", priznala je Maria.

"Ja ću ti reći, ne moraš birati - liječit ćeš ljude ili medicinom ili svojim glasom", poručila joj je Martina.

Fabijana je zanimalo je li nekome posvetila ovu pjesmu, na što je ona rekla da je, i to pacijentima iz bolnice.

"Iz tebe se vidi da ne lažeš, da ovo nije neka fejk priča, da ne glumiš tu neku skromnost, već da si predivna osoba koja ima divan talent, iz one skromne osobe, propjevala je žena s takvim glasom, ja ne znam zašto imaš tremu, pjevaš fenomenalno. Definitivno si pomogla da večerašnja emisija dobije zaista dobar smisao", rekla joj je Maja.

"Koja čista duša", zaključila je Martina, a Maria je uz lijepe komentare, dobila i prolazak dalje u show.

A kako Maria zvuči kada pjeva na Hrvatskom, poslušajte u nastavku.

