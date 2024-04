Cuccurin podijelio nastavak priče o ženi koja ga je napala, u šoku je zbog komentara: "Proziva me se da nisam veliki muškarac jer se nisam branio..."

Nakon što je doživio incident s nepoznatom ženom u pekari, Marco Cuccurin sada se ponovo oglasio povodom cijele situacije.

Marco Cuccurin, inače influencer i pobjednik showa "Ples sa zvijezdama", nedavno je ispričao kako je imao negativno iskustvo s nepoznatom ženom u pekari, koja ga je fizički napala.

Marco se sada oglasio u najnovijoj objavi na Instagramu i svojim pratiteljima je rekao što misli povodom cijele situacije te je otkrio da je dobio puno poruka podrške, ali i nekoliko kritika.

Pogledaji ovo Celebrity Popularnog Hrvata i influencera fizički napala nepoznata žena: "Ne mogu vjerovati da je imala hrabrosti tako se ponijeti u javnosti i da nitko nije reagirao!"

"Hvala vam jer od jučer navečer mi mobitel nije prestao gorjeti, dobio sam predivne poruke. Baš ste ljudine. Izašlo je puno članaka i to je ok, ali uvijek su mi diskutabilni ti ljudi koji samo pročitaju naslov i ništa drugo. Sad me se proziva zašto nisam veliki muškarac i zašto se sam nisam obranio.

Ne znam koliko puta trebamo ponoviti da se nasilje ne rješava nasiljem. Ja sam ženu lijepo pitao ima li neki problem, nije htjela odgovoriti, nego se odabrala tući torbama umjesto toga. Okrenut ćemo na pozitivno i naglasiti da sam dobio hrpu poruka podrške i zbog toga mi je srce k'o kuća", napisao je na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Našeg talentiranog influencera mnogi su očekivali vidjeti na Dori, a evo zašto je promijenio planove: "Znao sam da je to nešto za mene, ali..."

Marco se osvrnuo i na komentare koje je dobio.

"Odgovorno tvrdim i stojim iza toga da sam muškarac i to samo takav jer prije svega ne biram nasilje, ne uzvraćam tako da se budem potukao ili vrijeđao i po meni sam već zbog toga veeeeliko muško. To je sve što imam reći na ovu temu i tu je zatvaram", zaključio je.

Slažete li se s Marcom? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Podsjećamo, Marco je na društvenim mrežama prepričao incident koji mu se dogodio u jednoj zagrebačkoj pekari.

Pogledaji ovo Celebrity Mia Negovetić pozirala je u slatkom zagrljaju pobjednika našeg hit-showa: "Nas dvoje i predivna zimska idila"

"Što se meni sad dogodilo zbog jedne vode", započeo je Marko u videu koji je objavio na TikToku pa nastavio: "Pitao sam ženu čeka li red, a ona me samo pogledala i maknula se od mene na sasvim drugi kraj pekarnice. Pet sekundi kasnije vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo me vrijeme gleda. Meni ništa nije jasno, čekam hoće li još nešto napraviti. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i ode opet u drugom smjeru. Ja je pitam koji je problem i ona opet koluta očima", ispričao je, a zatim je prepričao i kako se loše ponašala prema radnicima u pekarnici.

Cijeli video možete pogledati OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity NE DIRATI Vedrana Rudan odbrusila djevojci koja je javno prepričala svoj susret s Matanićem: ''Mlada ženo! Djelomično si u pravu. Postoje žene poput tebe kojima muškarci šalju 200 eura za taksi...''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ovo je trenutačno najpopularniji video u našoj zemlji, znate li o kojoj je pjevačici riječ?