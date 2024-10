Pobjednik našeg hit-showa potpuno je promijenio imidž, sad ga uspoređuju s još jednim poznatim Hrvatom!

Marco Cuccurin na društvenim mrežama pohvalio se da je pustio kosu i bradu, a pohvala na račun njegovog novog izgleda nije manjkalo.

Influencera Marca Cuccurina na Instagramu prati više od 100 tisuća, a na TikToku više od 600 tisuća ljudi. Tamo svakodnevno s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, a njegovi brojni pratitelji primijetili su promjenu na Marcu o kojoj je i on sada progovorio.

Naime, Marco je pustio kosu i bradu.

''Stalno mi govorite da sam se promijenio pa ću ja reći da sam samo odrastao, pustio malo bradicu, promijenio frizuricu i još malo više sazrio.. Ali neke stvari su iste, čistog srca i iskreno ću ići kroz sve, samo sada s još malo više hrabrosti. I da, imamo novu profilnu!', napisao je Marco ispod niza fotografija na kojima možemo vidjeti njegovu dužu kosu.

Prije nekoliko dana također je u svojoj objavi spomenuo promjenu imidža.

''Nova frizura i nova era i nove stvari, are we ready? Što kažemo?'', pitao je svoje pratitelje influencer.

Obožavatelji su mu se odmah javili ispod objava, a brojni su ga usporedili i s Markom Cibocijem.

''Ma tko si ti i gdje si sakrio Markeca'', ''Prvo sam mislila da je Ciboci. Super ti stoji'', ''Marko super ti je novi look. Moram priznati da kako sam samo pogledala na brzinu prvo sam mislila da je Marko Ciboci. Imate sličnosti'', ''Odličan'', ''Marco, tebi sve lijepo stoji jer si prije svega jedna predivna osoba'', ''Sve si ljepši'', ''Oh, jesi li to ti? Divno izgledaš Marco'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Vidite li vi sličnost? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Podsjetimo, Marco je širu javnost osvojio u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem je prošle godine odnio i pobjedu s Paulom Tonković. Po struci je kuhar i vizažist, a može se pohvaliti i da je sam izgradio kuću u kojoj živi.

Nedavno je progovorio i o zaradi na društvenim mrežama, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Posljednja djevojka Liama Paynea snimljena prvi put u javnosti nakon tragične smrti pjevača

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kate Winslet u 50. godini potpuno gola pred kamerama: Ovi prizori sve su podsjetili na kultnu scenu iz Titanica!

Donna Vekić oglasila se nakon što je uhvaćena s novim partnerom, objavila fotke iz Londona, gdje su bili zajedno!

Svi se dive kako naša novinarka izgleda nakon poroda u 42. godini, pokazala je kako uživa sa svojom malom obitelji!

Zvijezda Kumova u haljini golih leđa izgleda kao milijun dolara: ''Koštala me prehlade, ali...''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako izgleda torba za koju je Seve iskeširala 2500 eura, riječ je o dizajnerskom komadu!

Pogledaji ovo Celebrity Pa koliko je ovo slatko! Bloom iznenadio mamu Maju pozdravom na turskom

Pogledaji ovo Nekad i sad Izetovoj Bubi život je obilježila strašna tragedija od koje se nikad nije oporavila, a danas izgleda potpuno drugačije nego u seriji