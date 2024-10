Donna Vekić oglasila se nakon što je uhvaćena s novim partnerom, objavila fotke iz Londona, gdje su bili zajedno!

Donna Vekić oglasila se na Instagramu nakon što se pročulo da već dvije godine ljubi poduzetnika Krešimira Čorka.

Donna Vekić javila se na društvenim mrežama nakon što se domaćim medijima proširila vijest da ima partnera.

Na svom profilu na Instagramu objavila je fotografiju iz Velike Britanije, a u pričama je podijelila i da je jahala na konju uz jednu rijeku. Na snimkama se njen novi partner ne vidi, ali zato se nisu sakrili na fotografijama koje je podijelio Index.

Naime, Donna je u subotu navečer bila u zračnoj luci Franjo Tuđman s poduzetnikom Krešimirom Čorkom. Donna i Krešimir proveli su nekoliko dana u Londonu, a od izvora bliskih paru Index doznaje da je dvojac u vezi već dvije godine. On joj je nedavno bio podrška tijekom Olimpijskih igara u Parizu, gdje je slavila srebrnu medalju.

Tko je uopće Krešimir, pisali smo OVDJE.

O svom ljubavnom životu Donna nikad nije voljela javno govoriti, a prvi put je plijenila pozornost svojim privatnim životom u veljači 2020., kada je progovorila o raskidu s 11 godina starijim švicarskim teniskim asom Stanislasom Wawrinkom.

''Teško bi se moglo reći da je naša veza bila tajna. Svi ljudi oko nas, mislim oni iz tenisa, znali su da smo Stan i ja par te je bilo pitanje vremena kada će to izaći na svjetlo dana'', priznala je Donna te dodala kako joj je to razdoblje bilo jako teško.

''Svakome je teško preboljeti prekid veze, pogotovo ako je to vaša prva važnija veza, a sve se odvija pod lupom javnosti. Najviše me boljelo to što su novinari izvrtali istinu i pisali da sam ja kriva za raspad njegova braka, što je miljama daleko od istine'', ispričala je u intervjuu za Cosmopolitan.

Nakon toga tenisačicu se povezivalo s nogometašem Brunom Petkovićem, no kasnije se ispostavilo da ni ta romansa nije bila dugog vijeka, a od tada do danas Donna je oko svoje ljubavi itekako tajnovita.

