Marco Cuccurin briznuo u plač kad se prisjetio pokojne majke, Paula ga tješila zagrljajem: ''Ona je razlog što sam danas ovdje''

Domaći influencer Marco Cuccurin već je puno puta pokazao koliko je talentiran, a to mu je pošlo i ovoga puta, u trećoj emisji showa ''Ples sa zvijezdama''.

Marco Cuccurin već je prirastao srcu mnogima, što svojim talentima, što životnom pričom.

Tema treće emisije showa ''Ples sa zvijezdama'' bila je ljubav, pa je i naš influencer otvorio dušu i pokazao svoje najdraže osobe, a nekih se i prisjetio.

''Kad ga gledam mislim da je to san, a ustvari to je on, Marco koji pleše koji je oduvijek voio plesati'', pohvalila je Marca Cuccurina njegova nona koju je on doveo na probe i pred kamere Plesa sa zvijezdama te ju predstavio kao najbitniju ženu u svom životu.

''Ja uvijek kažem za nonu da mi je druga mama. Kad nitko nije bio tu, ona je bila'', rekao je Marko iskreno.

''Ljubav između unuka i none to je nešto posebno. Živim za to da on uspije u životu. Ja sam tu bila koja je sve to podržavala, i mama dok je bila tu...'', prisjetila se baka, a onda je dušu otvorio i Marco.

''Bila je stup naše obitelji, a s njenim odlaskom sam nekako ja to preuzeo na sebe. Svaki put kad čujem Josipu Lisac na radiju - ja kažem evo mama mi se javila. Moja mama je stvarno usadila sve te neke lijepe životne vrijednosti u mene, naučila me i voljeti, i ovaj ples posvećujem njoj, ona je razlog zašto sam ja danas ovdje'', zaključio je Marco i briznuo u plač, a njegova plesna partnerica Paula potrčala je zagrliti ga i utješiti.

Marco i Paula u trećoj emisiji plesali su lirical, a Marco je i nakon nastupa zasuzio.

"Ti si rasturio ovaj ples večeras. Sve ti se poklopilo večeras, čvrstoća pokreta, fluidnost kad je trebala, meni je ovo jedan od boljih nastupa ikada u Plesu sa zvijezdama", komentirala je Franka.

"Ja neću ići na ovu emotivnu stranu jer je već dosta emotivno. Ovo je tek treća epizoda, ples je jedna estetska vještina, ono što bih ja od tebe želio vidjeti je da ti svaki pokret odradiš sa 150 posto", kazao je Ciboci.

"Ja mislim da si stvarno utjelovio priču u svoj ples i stvarno mislim da ti je ovaj ples pomogao, prikazao si tugu, prikazao si da ti majka nedostaje i mislim da bi bila ponosna. Odličan si plesač", poručila mu je Larisa.

"Jako je teško to otplesati i ja ne mogu vjerovati da se ti nisi raspao! Sve pohvale!" zaključio je Igor.

Marco je iskoristio priliku i kako bi svojem ocu, koji je bio u publici, čestitao Dan očeva.

"Bio je užitak gledati vas, svaki komentar je suvišan, bilo je odlično, ne znam više što bih vam rekla eto!" složila se Tamara sa žirijem.

