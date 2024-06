Golišavi prizori seksi Žanamari u novom videu: ''Došla mi je poruka i osjetila sam da moram ovo snimiti!''

Jedna od najljepših Hrvatica Žanamari Perčić pohvalila se novom pjesmom ''24/7'', spot je odmah privukao pozornost, a jasno je i zašto.

Dugo iščekivana suradnja Žanamari i Faye napokon počinje s ovim pravim ljetnim pop-hitom. Pjesma ''24/7'' pjeva o magnetičnoj romansi koja će svojim zaraznim refrenom užariti već vruće ljetne noći. A kako bi drugačije Žanamari zaokružila svojih 20 godina karijere u pop-glazbi nego vatreno te u suradnji s velikanima naše scene koju su se udružili u ovoj jedinstvenoj suradnji.

Melodiju je radio popularni pjevač Amir Kazić Leo, za kojeg manje ljudi zna i da je odličan kompozitor, tekst je djelo omiljenog tekstopisca Faye, koji u svom opusu broji mnoge od najvećih hrvatskih hitova, a za aranžman je zaslužan talentirani producent i multiinstrumentalist Toni Ćosić.

''Ovo kao da je sudbonosna kombinacija jer tim ljudi koji se okupio u stvaranju ove pjesme su ljudi koji su u moj život ušli prije više od 20 godina. Lea sam upoznala s nepunih 15 godina kad smo čak snimili i jedan duet zajedno, koji na kraju nismo objavili jer sam ja shvatila da sam tada bila premlada za scenu, ali evo kako život spoji ljude koji moraju nešto zajedno stvoriti. Fayo mi je poslao pjesmu i svidjela mi se na prvu jer je tekst tako pozitivan, zarazan i ima onu karakterističnu Fayinu kemiju, a sama melodija doslovno me vratila u neku dobru energiju iako nisam ni znala tko je imao prste u njoj. Kad sam saznala da je Leo, shvatila sam to kao znak. Znakovito je i da je moju prvu pjesmu prije 20 godina 'Treba mi snage za kraj' napisao upravo Fayo, a i mnoge druge pjesme koje su obilježile moj početak, kao na primjer pjesmu za Doru koju mi dandanas mnogi spominju kao njima omiljenu moju pjesmu ''Kako da te volim''.

Još da spomenem Tonija, koji mi je potpuno otkriće. Pjesmu sam prvo čula samo uz gitaru, ali kad smo dobili prvu ideju aranžmana od Tonija, pjesma je dobila novu i neočekivanu dimenziju. Taj vajb lajv izvedbe koji tako neopisivo volim i čak jedan mali dašak Slavonije u tome svemu, zbog čega me pukla nostalgija jer i sama imam slavonske korijene i što ljudi baš i ne znaju. Kupio me na prvu! Ovaj čitav tim je jedna dobitna kombinacija i jedan predivan moment koji ću pamtiti. Zbilja već dugo sama sebi pišem i skladam pjesme, ali ovaj trenutak s ovim ljudima morao se dogoditi i srce mi je ko kuća jer se upravo tako i osjećam u suradnji s ovim divnim talentiranim ljudima - kao kod kuće!'' rekla je Žanamari s ushićenjem najavljujući novu pjesmu.

Spot je snimljen na jedinstvenoj i arhitektonski jako zanimljivoj lokaciji.

''Taj dan kad sam počela razmišljati o spotu, u inboks na Instagramu došla mi je poruka, tj. poziv da me ugoste u jednom hotelu blizu Dubrovnika. Otišla sam pogledati fotografije i odvele su me totalno u nekom filmsko-futurističkom smjeru. Osjetila sam da tu moram snimiti ovaj spot. Uvijek sam voljela posebne interijere, koji imaju svoju priču, a ovo mjesto s tim svojim masivnim betonskim konstrukcijama, velikim drvenim površinama, visokim prostorijama, ogromnim vratima, kao da je građeno u nekom drugom vremenu, budućem vremenu, ali dizajnirao ga je netko tko je ljubav ostavio u prošlosti i koristeći retro elemente sačuvao svoju priču u dizajnu tog prostora. Volim kad me mjesto učini poetičnom i iako će publika vjerojatno vidjeti spot i gledati sasvim neke druge detalje, meni je puno značilo dobiti ovu vibru. Hotel Osmolis se jednostavno morao dogoditi i uklopio se savršeno u čitavu priču. Spot sam sama zamislila, režirala i editirala, snimali smo ga u svojoj produkcijia, kao i uvijek, video je by V.R.H. Productions. Važnu ulogu u svakom mom snimanju, pa tako i ovom, imao je moj beauty-tim: SOHO Salon, Beauty Salon Selfie i Ministry of Smile.''

Uživajte u novom magnetičnom i atraktivnom spotu ''24/7'', a naravno i u ovoj zaraznoj pjesmi koju će Žanamari izvesti i na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama 8. lipnja.

