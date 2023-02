Madonna opravdava šokantne prizore svog natečenog lica: "Pogledajte kako sam sada slatka!"

Madonna je šokirala javnost svojim natečenim licem na dodjeli Grammyja, a sada je pokazala kako izgleda nakon što su joj splasnule otekline od operacije.

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda 20. stoljeća, pop-kraljica Madonna (64), u posljednje vrijeme medijske stupce najviše puni svojom šokantnom pojavom.

U želji da ostane vječno mlada, pjevačica je pretjerala s estetskim zahvatima i dovela se do neprepoznatljivosti, a njezino natečeno i izobličeno lice bilo je glavna tema nakon ovogodišnjih Grammyja, na kojima je bila jedna od prezenterica.

Njezino je lice za Daily Mail analizirao i estetski kirurg dr. Michale Horn, koji vjeruje da je Madonna bila na faceliftingu, ali i da je operirala nos.

"Madonna je tijekom godina zasigurno bila na brojnim plastičnim operacijama. Očito je da je prije Grammyja bila na faceliftingu jer joj je koža lica zategnuta i bez bora te joj oči djeluju manje. Također, prije je imala prirodni nos koji je pristao njezinu licu, no sada djeluje preusko", istaknuo je, a dodao je i kako je sigurno bila i na tretmanima botoksa te da je pretjerala s filerima.

"Pogledajte kako sam slatka sada kada su mi splasnule otekline od operacije", napisala je uz emotikon koji plače od smijeha.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az