Luka Vidović završio na infuziji uoči nastupa u Komiži i Splitu, najavljen novi datum nastupa

Naš najpoznatiji mađioničar Luka Vidović završio je na infuziji, samo 4 dana prije prvog samostalnog nastupa u Splitskoj dvorani Lora sa svojom hit predstavom "U čemu je trik?".

Zbog iscrpljenosti uzrokovane jakim tempom diktiranim brojnim predstavama širom Lijepe naše, Luka je morao stati na loptu i prepustiti se sigurnim rukama medicinskog osoblja koje mu je pružilo potrebnu pomoć u njegovu zagrebačkom domu. Vožnja u jednom danu od Zagreba, do Šibenika i Dubrovnika gdje je odigrao nekoliko predstava pa povratak u Zagreb ostavile su traga na zdravlju inače hiperaktivnog Luke koji je poznat po tome da se u svojim predstavama publici daje do maksimuma. Srećom, sve je prošlo dobro po njega, a zadržao je i svoj prepoznatljivi humor komentiravši situaciju riječima "Nažalost nekad te tijelo upozori da nije dobro jurišati kao što ja radim. Pa ti da šamar, pa se zamisliš. Ali kad je pred tobom vikend u kojemu imaš nastupe u Komiži i Splitu do kojih ti je stalo, staneš u pit stop pa promijeniš ulje, filtere i dizne i idemo dalje!" pritom citiravši naslov poznate predstave njegovog pokojnog oca Ivice Vidovića "Bit će sve u redu".

Za tu sintagmu Luka kaže da mu je životni moto koji ga uvijek iznova pokreće i daje mu optimizam koji se on trudi širiti dalje.

Osvježen i resetiran, Luka Vidović je spreman razveseliti djecu u Komiži ovoga petka, a u nedjelju 24. studenog će čak dva puta u jednome danu nastupiti u splitskoj dvorani Lora, u gradu u kojem je proveo dio djetinjstva. Ovo je obljetnička godina za našeg popularnog iluzionistu koji slavi 25 godina uspješne karijere.

