Luka Nižetić pohvalio se novim postignućem i iznenadio obožavatelje: "Mislila sam da se samo šališ…"

Luka Nižetić na svojem profilu na Instagramu pohvalio se novim uspjehom koji nema veze s glazbom.

Pjevač Luka Nižetić već se neko vrijeme bavi ronjenjem na dah, a u taj svijet uvela ga je naša reprezentativka i svjetska prvakinja u ronjenju na dah Mirela Kardašević.

Da i na tom polju daje sve od sebe, potvrdo je novim uspjehom koji je ostvario sa svojom ekipom i kojim se pohvalio na svojem profilu na Instagramu.

"Moje prvo državno prvenstvo u ronjenju na dah. Ljudi moji, četiri zarona u 27 sati, četiri bijela kartona i dva zlatna pehara: ekipno muškarci zajedno s 'velikim' Goranom Čolakom i ekipno klub @dpszg! Izvan svih očekivanja, samo u najluđim snovima. Umoran, smožden i neopisivo sretan! Hvala mojoj trenerici Mireli Kardašević što mi ne da disati i Ivanu Drvišu, koji mi ne da disati kad nema Mirele. I hvala mojim Mihaljevićima koji su me bodrili dva dana u najšarenijim majicama u gradu, možda državi, pa i regiji. Najjači ste navijači", napisao je Luka uz fotografije s natjecanja.

"Mislila sam da se samo šališ, ono, malo ću roniti za svoj gušt... Ponosna, bravo!", "Ti si čudo prirode", "Bravo Luka!", "Svemirac", "Svaka čast", nizali su se komentari njegovih oduševljenih i ugodno iznenađenih obožavatelja.

Luka se prošle godine u razgovoru za IN magazin pohvalio tadašnjim napretkom u ronjenju za dah.

"'Zasad ta statika znači da si na rubu bazena, opustiš se, malo meditiraš, uzmeš dah i uroniš. Ja mogu oko tri minute, a sad je to stvar vježbe, možeš doći do sedam, osam, devet", kazao je tada, no vjerujemo da je s vremenom napredovao.

Osim ronjenjem i pjevanjem, koje mu je primarni posao, svestrani Luka bavi se i ugostiteljstvom te je vlasnik restorana na Visu.

