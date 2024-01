Naša plus size manekenka podijelila nove fotke bebe: "San je postao stvarnost, stvarnost koju mogu pomirisati i primiti u ruke"

Lucija Lugomer prije samo dva tjedna rodila je drugog dječaka čije ime još nije otkrila javnosti.

Plus size manekenka Lucija Lugomer sa suprugom Danijelom Galićem pred kraj prosinca dobila je drugo dijete.

Sada se javila na svom Instagram profilu i pokazala kako su izgledala posljednja dva tjedna od kada je dječak stigao na svijet.

Na prvoj fotografiji Lucija je pozirala s djetetom u naručju bez imalo šminke na licu, zatim je na drugoj pokazala kako izgleda dječja soba, a potom svog supruga i starijeg sina kako presvlače bebicu.

"Dva tjedna puna ljubavi. One bez filtera. One koja započinje nova poglavlja. Jos uvijek me netko mora uštipnuti kako bi shvatila da ne živim san. San je postao stvarnost, stvarnost koju mogu pomirisati i primiti u ruke. Ovo nema cijene a iskustvo takve ljubavi želim apsolutno svima", napisala je ispod niza fotografija.

"Ljubite se, grlite i mazite", "Čestitam Luce", "Volim vas", "Potpisujem sve", "Ljubavvv", samo su neki od komentara.

Na jednoj od fotografija pokazala je i kako napokon briše aplikaciju za praćenje rasta bebe.

Lucija i njezin suprug Danijel Grlić već imaju jednog sina koji ima tri godine i zove se Leon. Vjenčali su se 2018, u zagrebačkoj crkvi sv. Blaža, a prije toga su u vezi bili tri godine. Sina Leona dobili su u veljači 2020. godine.

