Luciano Plazibat zaintrigirao pratitelje neobičnom ponudom: "Sjećate li se mojih cipela iz prve epizode TLZP-a..."

Luciano Plazibat, natjecatelj aktualne sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", na društvenim mrežama zaintrigirao je pratitelje objavom u kojoj ih obavještava da se prodaje upečatljivi odjevni predmet koji je obilježio njegov prvi nastup u showu.

"Sjećate li se mojih cipela iz prve epizode TLZP-a kad sam bio Kylie Mingue – crvene i velike? E pa pogledaj oglasnik, pa možeš uskočiti u njih", poručio je popularni plesač i influencer, a radi se o visokim crvenim čizmama u kojima je probio led u prvoj epizodi osme sezone showa. U oglasniku stoji da su čizme unikatni primjerak izrađen u cijelosti od kože, a zanimljivo je da iznos od kupovine ide u potpunosti u humanitarne svrhe.

Podsjetimo, inspiracija za Lucianov look u prvoj epizodi bio je spot pjesme "Padam Padam" u kojem se legendarna pjevačica Kylie Monogue pojavljuje u zavodljivoj, od glave do pete crvenoj kombinaciji.

Australska pjevačica poznata po hitovima "Can't Get You Out of My Head", "Spinning Around", "Slow" na glazbenom scenom žari i pali od 1980-ih, a pjesma "Padam Padam" dio je albuma Tension objavljenog prošle godine.

Dok Luciano, koji je na jedan cijeli dan već dobio priliku postati Kylie Minogue, nastavlja uveseljavati gledatelje svojim transformacijama u showu, njegove čizme čekaju novog vlasnika. Hoće li obožavatelji showa i Kylie Minogue pohrliti za njima, tek ćemo doznati.