Naša mlada pjevačica nije se uspjela plasirati na Doru, pa je s istom pjesmom ostvarila uspjeh u inozemstvu, a očarala je i legendarnog američkog skladatelja!

Lorenza Puhar Lola na Splitskom festivalu nam je ispričala sve o suradnji s velikim Davidom Fosterom i svojem sudjelovanju na izboru za pjesmu Eurovizije San Marina.

Mlada rovinjska pjevačica Lorenza Puhar Lola nastupila je na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Ljubav ima plan", gdje je osim glasom, privukla pažnju i svojim stasom.

Prošle se godine je na istom festivalu nastupila na večeri mladih s pjesmom "Usne ko tvoje", da bi se ove predstavila u glavnoj natjecateljskoj večeri, a u međuvremenu je pjevala i na festivalu Biser Jadrana u Crnoj Gori, na Međimirskom festivalu, gdje je dobila i nagradu za najboljeg debitanta, a očekuje je i Ohrid Fest u Sjevernoj Makedoniji.

"Svako iskustvo je škola i samo se učiš nečem boljem, vidiš šta ti više paše, kakva ti glazba bolje ide, tako da se nadam da ću pronaći još bolji i još jasniji put, a onda će uslijediti albumi, nove pjesme, možda i malo veći koncerti", rekla nam je Lorenza.

Krajem prošle godine Lorenza je zapjevala i uz pratnju legendarnog američkog skladatelja Davida Fostera, koji je napisao neke od najvećih hitova Whitney Houston, Celine Dion, Jennifer Lopez i mnogih drugih.

Foster je postavio izazov pjevačima diljem svijeta da otpjevaju njegovu božićnu pjesmu "My grown up Christmas list", koji je Lorenza prihvatila, a skladatelj je upravno njezinu snimku odabrao među tisućama pristiglih te ju je podijelio na Instagramu.

"On je postavio izazov za Božić i tko je htio mogao je otpjevati pjesmu, tako da se stavi njega u kutak kako svira klavir. I na zadnji dan kad je on to objavio , on je od svih objava iz cijelog svijeta podijelio nas četvero", pohvalila nam se pjevačica.

Zanimalo nas je i je li ju Foster kasnije kontaktirao.

"Nije, ja sam mu poslala porukicu pa sam mislila možda kad bude vidio, ali evo još nije. Svakako je ogroman uspjeh da je on među toliko ljudi odabrao moj snimak, tako da mi je baš bilo drago", istaknula je.

Iako je na domaćoj glazbenoj sceni relativno novo ime, Lorenza se već može pohvaliti i jednim velikim uspjehom u inozemstvu.

"Ja sam prošle godine ušla u finale izbora za predstavljati San Marino na Euroviziji, s pjesmom 'Imperio' koja nije upala na Doru. Bilo je 1400 prijava iz cijelog svijeta i ja sam upala u top 20. To je ustvari bilo finale i prikazivalo se kod njih na televiziji. Super je to bilo, jedno lijepo iskustvo", ispričala nam je, a u San Marinu je stekla i obožavatelje.

"Vidim da me dodaju preko Instagrama", komentirala je sa smiješkom.

S Lorenzom je u Split došao i njezin dečko, koji se nije odvajao od nje na Prokurativama te ju je strpljivo fotografirao za društvene mreže.

"On mi je najdraža pratnja", rekla nam je Lorenza.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severina zabilježila predivan trenutak sa svojim sinom: "Za mene - fotka ljeta!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vlatka Pokos prekinula s dečkom nakon tri mjeseca veze? "Možemo to nazvati nevoljama u raju..."