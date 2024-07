Vlatka Pokos prekinula s dečkom nakon tri mjeseca veze? "Možemo to nazvati nevoljama u raju..."

Vlatka Pokos i Većeslav Holjevac navodno su prekinuli nakon tri mjeseca veze, a evo kako su oni komentirali te glasine.

Nakon što se ranije ove godine doznalo da Vlatka Pokos ponovno ljubi, ovih dana pojavila su se šuškanja o njezinu prekidu s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem.

"Ma bolje da zovete Vlatku, stvarno ne bih ništa htio komentirati. Možemo to nazvati nevoljama u raju ili kako već", kratko je komentirao Većeslav glasine za 24 sata, a Vlatku je pitanje o prekidu začudilo.

"Stvarno? Zanimljivo. Nemam komentara", bila je njezina prva reakcija, a zatim je dodala: "Fokusirana sam na karijeru".

Većeslav, koji je inače unuk i imenjak bivšeg gradonačelnika Zagreba, od Vlatke je mlađi devet godina, a upoznali su se prije otprilike tri mjeseca u avionu.

"Na letu iz Dublina u Hrvatsku! Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!" ispričala je tada u IN magazinu.

Par se zadnji put zajedno pojavio u javnosti na Europskom prvenstvu u ragbiju u Makarskoj početkom lipnja, a Vlatka je o Većeslavu pričala u IN magazinu i prije manje od mjesec dana, kada je zaljubljeno poručila: "Ljubav je čudesna stvar!"

Zbog njega je planirala i provesti ljeto u Zagrebu, iako inače koristi svaku priliku za odlazak u Dalmaciju, a ako su zaista okončali svoju vezu, sada bi joj se i ti planovi mogli promijeniti.

