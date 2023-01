Mlada splitska pjevačica koju zovu novom Doris Dragović oduševila izborom haljine s visokim prorezom

Lorena Bućan jedna je od mnogih pjevača koji su gostovali na dodjeli nagada Cesarica, gdje publika bira HIT godine.

Splitska pjevačica Lorena Bućan zablistala je na crvenom tepihu u dugoj svečanoj haljini.

Naime, opravica na jedno rame s visokim prorezom na donjem dijelu i neobičnim otvorom na gornjem, istaknula je njezine zgodne atribute.

Valovita frizura, bež sandalice na petu i viseće zlatne naušnice dodatno su podignule ionako već glamurozan prikaz.

Na fotografijama je pozirala nasmiješena, a do izražaja su dolazili i njezini prekrasni bijeli zubi.

Ovog tjedna objavila je i novu pjesmu i spot za pjesmu "Boli" ,čiji je izlazak publika jedva čekala.

Za naš portal Lorena je jednom prilikom otkrila i kako je sretno zaljubljena.

"Da, u vezi sam, imam momka, nije poznat i to bih zadržala u privatnosti jer naučila sam da je bolje privatne stvari držati privatnima. Stvarno je predivno, već dvije godine smo zajedno i najbolji je na svijetu. Mogu do sutra o njemu pričati, ali radije bih to ostavila u privatnosti", rekla je.

