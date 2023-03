Evo što predstavnici Njemačke i Srbije na Eurosongu misle o Letu 3, a ima i nešto posebno što ih veže s Lijepom Našom

Prava utrka koja se itekako zahuktala ovih dana je ona za Eurosong, a za Dnevnik Nove TV govore predstavnici Srbije i Njemačke. Tko su oni, što misle o "Mami ŠČ", kakva im je hrvatska publika, otkrili su Sanji Vištici.

Njemačka je rekla svoje, pozornicu će prodrmati metalci iz Hamburga. Po glasovima žirija bili su peti, ali je publika rekla - a ne, ne. Hoćemo njih! I poslala ih direktno u Liverpool. Dobili su više glasova i od velike zvijezde Ikea Huftgolda.



"On je bio najveća zvjezda od svih kandidata. I sve brojke - od spotifya do prodaje albuma bile su jako visoke u usporedbi s nama. Bio sam sto posto siguran da nećemo pobijediti i otići u Liverpool. Tako da, bili smo šokirani", izjavio je Chris Harms iz benda Lord of the Lost.



Njihova pjesma "Blood and Glitter" nikoga nije ostavila ravnodušnim. Uglavnom se nižu pozitivni komentari, no ima i onih koji kažu da i nije baš najprikladnija za ratna vremena. Bend je jasan - pjesma je pozitivnog karaktera.

"Vi možete iščitati i nešto političko iz nje, za mene poruka nije politička. Kad kažem: ''Svi smo od iste krvi''. Radi se o empatiji i o nama kao ljudima i svemu što nas povezuje. To je isto kao kad kažemo - svi smo potekli od zvijezda", pojasnio je Chris.



Očekivanja od njih su velika, tim više što je Njemačka posljednjih godina loše prolazila. Bend je dobro poznat ljubiteljima žestokog zvuka. Osebujni i svoji, kostimi i šminka sastavni su dio njihovih nastupa, majice benda, vinil ploče - sve je od recikliranih materijala. Znaju pozvati obožavatelje i da vježbaju s njima, a njih je na turneju pozvao Iron Maiden. I to dva puta. I njih je zanimalo kako su došli do njih.

"Pa sam pitao Harrisa (gitarist Iron Maidena) i ispalo je da je gledao nešto na You Tubeu, on je pogledao neka videa i rekao: ''Ok, ove dečke moramo povesti na turneju'', hahha!", otkrio je Chris.



Pa ih je i hrvatska publika gledala u zagrebačkoj areni, po tome pamte Hrvatsku. Cris i po tome što je pošteno pao na pozornici.



"Jako sam pao, ozlijedio sam se. Imao sam i krv u ustima, nisam bio siguran mogu li nastaviti turneju na prvom danu turneje. Ali nisam prestao pjevati, to je bilo kao probijanje leda, nakon toga je publika eksplodirala", prisjetio se.



"Mamu ŠČ" još nije stigao čuti, ali jest predstavnik Srbije Luke Black koji, inače, jako voli Let 3.



"Ja volim kada umjetnik ubode neke aktualne note. Mislim da su oni to uradili na dobar način. Pogotovo vokalno, iskazali su tu emociju i ekstremnost situacije u kojoj se nalazimo. Definitivno mislim da je zanimljivo za eurovizijsku scenu i da će to lijepo i dobro proći", zaključio je Luke.



Let 3 drži 16. mjesto, odmah su iza Srbije i Blackove elektro-pop pjesme "Samo mi se spava".

"Poruka pjesme jest da treba prestati žmiriti na negativne stvari koje se događaju na planeti i da trebamo biti dio te promjene", poručio je Luke.



Mladi glazbenik je završio dva fakulteta, ima master iz područja glazbene produkcije, realizirao je i uspješnu turneju u Kini. Uskočiti u Konstraktine cipele nije lako, a tremu nema, zasad.



"Nemam sad, ali siguran sam da ću da propadnem u zemlju pred nastup, hahah! Tako da ovaj trenutno imam osjećaj, kao da imam osjećaj da će biti malo lakše sad s obzirom da će biti tamo ta divna eurovizijska publika", izjavio je Luke.



Hoćemo li ga gledati u Hrvatskoj?



"Ja sam tamo svake godine na moru, tako da ako ništa vidimo se na moru ove godine sigurno. Ali, da. Volio bih jako. Davno sam nastupao u Tvornici kulture, pa bih volio da se tako nešto ponovno ponovi. Možda i s Letom, eeee, to bilo divno!", priznao je.



Sada je ipak svima na umu pripremiti se za spektakl u gradu Beatlesa.

