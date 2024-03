Glumica pala na najglamuroznijem crvenim tepihu, svi pričaju o tom trenutku i njezinoj reakciji!

Liza Koshy pala je dok je hodala na crvenom tepihu 96. dodjele nagrada Oscar.

Američka glumica i medijska ličnost Liza Koshy među prvima je prošetala crvenim tepihom 96. dodjele nagrada Oscar u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Na svečanosti se pojavila u glamuroznoj crvenoj haljini, u kojoj je bila mamac za poglede, no zbog štikli s visokom platformom našla se u problemima.

Naime, dok je hodala crvenim tepihom glumica se spotaknula i pala, a sve su zabilježile kamere. Video njezina pada proširio se društvenim mrežama, a sve je oduševila Lizina reakcija.

Oh man, poor Liza Koshy just took a tumble on the #Oscars red carpet. Hope she's ok!



