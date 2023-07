Lile u vrućim hlačicama od lateksa dodatno užarila visoke temperature: "Kakva savršena žena, lijek za oči i dušu!"

Lidija Bačić podijelila je video sa svog nastupa za koji se odjenula vrlo izazovno.

Pjevačica Lidija Bačić na pozornici je nastupala u kratkim vrućim hlačicama od lateksa i prozirnoj crnoj majici.

U prvom planu bila je naravno njezina zategnuta stražnjica koju su dodatno krasile rupičaste štrample.

Visoke kožne čizme na petu sjajno su se uklopile u ovu izazovnu kombinaciju koja nikoga nije mogla ostaviti ravnodušnim - što dokazuju i komentari ispod objave.

"Bootylicious", poručila je u opisu.

"Kakva savršena žena, lijek za oči i dušu", "Bomba", "Lijepa Lidija", "Stas i glas gore", "Savršena", pisali su joj obožavatelji.

Inače, Lidija je ponosno istaknula da ne uređuje svoja videa i fotografije, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer sam često u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

