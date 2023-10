Lidija Bačić u zlatnom bikiniju javila se s plaže u Barceloni, i dalje provocira fotkama tipičnim za ljetne temperature!

Lidija Bačić pozirala je u dvodijelnom zlatnom badiću na plaži u Barceloni gdje se odmara posljednjih nekoliko dana.

Pjevačica Lidija Bačić podijelila je niz fotografija u vrućem izdanju pa pokazala svojim pratiteljima kako uživa.

U zlatnom bikiniju istaknula je svoje raskošno poprsje. Kosu je raspustila, a na glavi je nosila sunčane naočale. Osim sebe Lile je pokazala u nastavku fotografija i pješčanu plažu, ali i more.

"A šta kad je lijepa, zgodna, sexy", "Ti si jedna prekrasna žena", "Preslatka si ljepotice", "Waaau", "Uživaj u odmoru najljepša ženo svijeta", samo su neki od komentara.

Inače, Lile se voli pohvaliti i činjenicom da uživo izgleda isto kao i na fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama jer ih, za razliku od brojnih drugih zvijezda, nikada ne uređuje.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica jednom prilikom.

