Lepa Brena uz naporne treninge oporavlja se od ozljede, njezin sin sve je snimio!

Viktor Živojinović na Instagramu je pokazao kako je njegova majka Lepa Brena počela s tjelovježbama nakon ozljede noge.

Nakon ozljede na trećem zagrebačkom koncertu, regionalna zvijezda Lepa Brena oporavlja se u Beogradu u krugu svoje obitelji. Njezin dom na Bežanijskoj kosi ima dovoljno prostora kako bi pjevačica započela s razgibavanjem ozlijeđene noge, a da se već priprema za nove nastupe, pokazao je njezin mlađi sin Viktor Živojinović.

U kratkotrajnoj objavi na svom Instagramu, uz pjesmu "The Show Must Go On" grupe Queen kao glazbenu podlogu, vidljivo je kako 64-godišnja Brena već radi tjelovježbe, pripremajući se za nastup u beogradskom Sava Centru za doček 2025. godine.

Kako se Lepa Brena oporavlja od ozljede, pogledajte OVDJE.

Čime se bavi Viktor Živojinović, otkrijte OVDJE.

Brenini potezi na videu uvelike podsjećaju na poze iz editorijala za časopis Vogue Adria. Više o njima čitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Pomalo tužni prizori glumačke dive ostavili su sve bez riječi, bez zaštitnog znaka rijetki bi je prepoznali

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Folk-pjevačica utegnula se u lateks za koncert u Areni, zbog ovih prizora ne bi povjerovali da ima 52 godine!

Brena je i prije deset godina imala nezgodu u Hrvatskoj, tada je slomila obje ruke u Novom Vinodolskom

Pogledajte kako se Brena snašla poslije teške ozljede, nitko nije ni primijetio da je u jakim bolovima!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tin Rubinić nakon ispadanja iz MasterChefa ima zanimljivu viziju: ''Stari Porsche na Učki, bazga i...''

Pogledaji ovo Celebrity Chef Vukadin podijelio predivne obiteljske fotke, pokazao je i kćerkicu koja se rodila ove godine!

Pogledaji ovo Celebrity Mia Negovetić prvi put pokazala dečka, zagrljeni su pozirali pored bora!

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga u Beogradu pokazala noge od milijun dolara, bundu je odmah skinula zbog užarene atmosfere!