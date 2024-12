Lepu Brenu ni ozljeda ne zaustavlja, već je najavila nove nastupe: "Šou mora dalje!"

Unatoč nedavnoj ozljedi i operaciji, Lepa Brena najavila je nastup na dočeku Nove godine u Sava Centru.

Regionalna zvijezda Lepa Brena protekli tjedan je teško ozlijeđena, nakon što je tijekom trećeg zagrebačkog koncerta pao snimatelj na njezinu nogu. Brena je hitno operirana te je trenutno na oporavku, a preostali koncerti u Areni Zagreb prebačeni su za ožujak 2025. godine.

Unatoč oporavku, Brena je odlučila kako će za svoju publiku ipak odraditi još jedan nastup i to 31. prosinca. U pitanju je doček 2025. godine u beogradskom Sava Centru, a isti je na Instastoryju najavila uz pjesmu grupe Queen "The Show Must Go On".

"The show must go on! Vidimo se 31.12., voli vas vaša Brena", napisala je na Instagramu uz emotikon srca.

Kako je došlo do nesretne interakcije Brene i snimatelja, pogledajte OVDJE.

Kako se Brena snašla nakon ozljede, otkrijte OVDJE.

Kako je sama Brena prokomentirala ozljedu, pročitajte OVDJE.

