Poznata influencerica pod teškim optužbama, zaposlenici zbog nje morali potražiti pomoć

Matilda Djerf ovih dana je meta optužbi za zlostavljanje svojih zaposlenika koji su istupili u javnost.

Istaknuta švedska influenerica i vlasnica brenda "Djerf Avenue" Matilda Djerf ovih dana se nalazi pod metama optužbi za stvaranje toksične radne atmosfere. Brojni zaposlenici podijelili su mučne priče o zlostavljanju koje je vršila 27-godišnjakinja, koja se nedavno našla na Forbesovoj listi 30 ispod 30.

Prema tvrdnjama zaposlenika koji su istupili u javnost, influencerica ih je često ponižavala, posebice kada je riječ o društvenoj hijerarhiji. Rad u uredu pod njezinim nadzorom bio je poput svakodnevnog psihološkog pritiska, što je kod mnogih zaposlenika izazvalo anksioznost i tjeskobu. Neki su čak bili prisiljeni tražiti psihološku pomoć.

"Znala je vikati ako nije bilo kave ili ako netko nije sjedio na ispravnom mjestu, a ako hrana nije bila pravilno podgrijana, potpuno bi izgubila živce", izjavio je jedan govornik.

O optužbama se oglasila i sama Djerf.

"Vrlo ozbiljno shvaćam kritike koje su iznesene i želim jasno dati do znanja da je sigurno radno okruženje puno poštovanja ključno za mene, i kao pojedinca i kao osnivača "Djerf Avenue"", poručila je Djerf, koja je još ranije govorila kako je bila zlostavljana u školi. "Ako se bilo koji zaposlenik osjećao zlostavljano ili loše u svojoj ulozi zbog mojih postupaka, to je nešto zbog čega mi je iskreno žao i zbog čega se iskreno ispričavam. Nikada mi nije bila namjera doprinijeti radnom okruženju koje negativno utječe na bilo koga i žao mi je što postoje zaposlenici koji su imali takva iskustva. Međutim, ne prepoznajem se u svim tvrdnjama koje su izrečene i odlučujem ne komentirati pojedinačne slučajeve. Uz to, vjerujem da je vrijedno što se ova pitanja rješavaju, jer to i meni i Djerf Avenue pruža priliku za rast i poboljšanje."

