Lepa Brena pokazala kako uživa na svojoj luksuznoj jahti, a u prvom su planu njezini opjevani aduti!

Lepa Brena javila se sa svoje jahte, na kojoj provodi ljeto, te se pohvalila svojim najjačim adutima.

Jedna od najpopularnijih pjevačica ovih prostora, 62-godišnja Lepa Brena, ljeto provodi ploveći na svojoj luksuznoj jahti.

Fotografi su je proteklog vikenda snimili u Crnoj Gori, i to u trenucima dok se hladila malim ventilatorom, a sada se s jahte javila na svojem profilu na Instagramu.

Pjevačica je u pričama na društvenoj mreži objavila fotografiju svojih dugih nogu, koje je opjevala u istoimenom hitu iz 1982. godine, no sada je uz prizor dodala pjesmu "Do You Think I'm Sexy". Fotografiju pogledajte u galeriji.

Brena i njezin suprug Boba Živojinović kupili su jahtu kako bi njome obišli svijet, a srpski mediji pisali su da su je navodno platili šest milijuna eura.

Jahta je dugačka 30 metara i, kako je Brena ranije otkrila, ima šest spavaćih soba, a na njoj ona i suprug često ugošćuju i druge zvijezde s naših prostora, pa im se tako jednom prilikom pridružila i Nina Badrić.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja Šuput pokazala tko je iznenadio Blooma na terasi: "Danas smo imali gosta..."

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pogledajte izdanje koje je Marija Selak Raspudić odabrala za posao, ovakvo što u Saboru se ne viđa često!