Naša glumica oglasila se na društvenim mrežama nakon dužeg vremena: "Svi pitaju gdje si, što radiš, kako si? Dugo te nema..."

Leona Paraminski javila se iz Kalifornije te je odgovorila na pitanja koja su zanimala mnoge.

Naša nagrađivana glumica Leona Paraminski prije skoro deset godina sa suprugom Tinom Komljenovićem preselila se u Ameriku.

Tamo su svoj dom pronašli su u Santa Barbari, u Kaliforniji, a par je u rujnu 2021. dobio i kćerkicu Liv.

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatska glumica s američkom adresom ljeto je odlučila provesti u rodnoj zemlji, a stigla je s 9-mjesečnom kćerkicom

Glumica nije pretjerano aktivna na društvenim mrežama, pa njezin privatni život pomalo intrigira javnost, barem ako je suditi po njezinoj posljednjoj objavi na Instagramu.

"Svi pitaju gdje si, što radiš, kako si? Dugo te nema... Što da kažem? Evo, kradem trenutke života, tu sam, ista sam, ali nisam ista, sve više svoja, manje tuđa, malo starija i manje luđa", napisala je Leona uz svoj selfie uz more, pa je upitala pratitelje: "A kako ste mi vi?"

"Divna", komentirala je Petra Nižetić. "E, da... draga moja", napisala joj je Nataša Janjić. "Ideš sve mlađa", "Samo tako nastavi", "Neka si svoja", "Uvijek prekrasna i draga", još su neki od brojnih komentara ispod fotografije.

Na Instagramu se prije ovoga posljednji put oglasila početkom prosinca prošle godine.

Inače, Leona s obitelji Hrvatsku posjećuje najmanje jednom godišnje, a prilikom jednog od posljednjih posjeta otkrila je da joj je sve veća želja vratiti se u domovinu.

''Znači, ovaj moj povratak traje već dvije godine. Ovo je došla sam nakratko pa se opet vraćam. Vraćamo se, ali se ne vraćamo sutra. Vraćamo se kad sve uspijemo posložiti, a to uvijek traje puno dulje nego što se očekuje'', ispričala je Leona prošle godine u IN magazinu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Leona Paraminski podijelila je svoju priču o neizvjesnom i valovitom putu do majčinstva

U Ameriku su se preselili zbog suprugove karijere, gdje je Tin pokrenuo vlastitu tvrtku i niže uspjehe.

"Sad je vrijeme da mi vrati. Točno, da, sad sljedećih 9 godina, on ima svoju žrtvu. Gle, vidjet ćemo kako će sve ići, ništa nije jasno tko će što zapravo raditi. I to ne možemo znati dok ne dođemo ovamo, onda tek možemo vidjeti što on ovdje može raditi. I njemu će onda sigurno biti teže, ali to ne mora nužno biti Hrvatska, to može biti Europa, kao i kad nismo znali što nas čeka kad smo došli u Ameriku", rekla je Leona te je tom prilikom najavila i kako se, nakon tri godine pauze, planira vratiti svijetu glume.

