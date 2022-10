Maja Šuput u drugoj emisiji showa "Supertalent" zaplesala je s natjecateljem Leonom Grgićem na prijedlog Davora Bilmana.

Leon Grgić, 13-godišnji plesač iz Bjelovara, osvojio je simpatije žirija i gledatelja u trećoj emisiji showa "Supertalent" čak i prije nego što je uopće nastupio.

Ispred izlaza na pozornicu dočekali su ga Igor Mešin i Frano Ridjan koje je zanimalo koliko se dugo bavi plesom, na što je on vrlo ozbiljno odgovorio: "Tri godine i dva sata", i svojom preciznošću nasmijao voditelje.

Leon je u showu plesao sambu i cha cha cha, i to sam, bez partnerice.

Davor Bilman je nakon točke Leona zamolio da proba zaplesati s Majom Šuput dok ne nađe partnericu, na što je on odmah pristao, no ona nije baš bila spremna na to.

"Divno, kako ću ti vratit za ovo Bilmane", poručila mu je dok se penjala na pozornicu.

Krenulo je pomalo nespretno s Majine strane, no vrlo brzo su se uhodali te su za nastup dobili veliki pljesak.

"Osim što jako dobro plešeš si i jako inteligentan, proričem ti da će sad u Bjelovaru biti malo frka i panika, naglo će porasti broj djevojčica koje će željeti plesati latino standard plesove i to baš s tobom", komentirala je Leonov nastup Martina Tomčić.

"Mislim da je ovo dosta teško, nije lako čovjeku se ovdje opustiti tako i uživati u tome što radi. Sviđa mi se jer ti se na licu vidjelo da ti je lijepo. Mislim da je jako kul što si došao ovdje sam pokazati što radiš", pohvalo ga je i Fabijan Pavao Medvešek.

"Velika je hrabrost doći ovdje i to solo napravit, tvoja samba mi se jako svidjela. Sve u svemu ja bih te definitivno volio vidjeti opet, čak možda i sa partnericom", poručio mu je Davor Bilman.

Od žirija je dobio četiri "da".

Leon Grgić oduvijek je znao da se želi baviti plesom, no u njega se zaljubio kada je jednom prilikom gledao show "Ples sa zvijezdama. Pleše latinoameričke i standardne plesove, a sve koreografije izvodi sam jer trenutno nema partnericu. To je za njega čak i pozitivna stvar jer smatra da cure ponekad previše kompliciraju, ali je svjestan da mu partnerica treba kako bi imao što više uspjeha u plesu jer za solo plesače nema toliko natjecanja na kojima bi mogao sudjelovati. Kad se ne bavi plesom i školom, voli kuhati i peći kolače.

"Na to me navukla baka jer fino kuha i peče kolače pa sam i ja htio probati i tako mi se svidjelo", kazao je u predstavljanju.

Priznaje da ga je malo strah pećnice da se ne opeče, ali voli raditi i jesti muffine te voćne kolače. Mama kaže da joj često zna poslati link onoga što bi volio kuhati da mu donese namirnice i bude spremna na pomoć u kuhinji.

Član je dječjeg gradskog vijeća, a na toj poziciji je naslijedio prijatelja početkom godine koji nije imao volje produživati svoj mandat nakon dvije godine, pa je preporučio Leona kao svoju zamjenu.