Lejla Filipović podijelila je fotografiju na kojoj sjedi zamišljeno pa pratiteljima otkrila o čemu točno razmišlja.

Supruga Tarika Filipovića, Lejla objavila je fotografiju uoči svog 46. rođendana.

Pozirala je u kafiću uz šalicu kave s pogledom u daljinu, zamišljena te je otkrila svojim pratiteljima o čemu točno razmišlja:

"Sjedim tako nešto i razmišljam kojom brzinom vrijeme prolazi…godine lete. Sutra mi je rođendan…46-i! Smješkam se i mislim…pa dobro,bitno je da se i dalje osjećam kao da mi je 26. A onda mi Tarik utrlja sol na ranu".

A onda je ispričala i što joj je to točno suprug rekao:

"Znaš li maco da je od prvog nogometnog prvenstva svijeta u Urugvaju 1930-e do tvog rođenja prošlo isto vremena kao od tvog rođenja do danas.Montevideo,Bog te video!' I još mi doda informaciju da je Urugvaj bio prvak…Ne zanima me!".

Pjevačica Nina Badrić odmah joj je napisala: "Sretan ljepoto", a javila joj se i Valetina Walme: "Prekrasna".

Ni glumica Nataša Janjić nije mogla preskočiti ovu objavu pa se nadovezala: "Ljepoto moja", a Larisa Lipovac- Navojec poručila je: ma ti si žena kraljica - finalistica. Predivna pre pre presve, a on je uvijek bio najduhovitiji frajer. Zajedno se volite. Zauvijek zgodni i mladi, pusa".

Pratitelji su je također utješili svojim komentarima:

"Ti si Lejla kao vino", "Vagama vrijeme ne može ništa, prkose vremenu, prkose svemu! Ostani zdrava, a onda i lijepa!", "Eh Tarik , reci mu , sto si ljubomoran. Nek on računa, a ti slavi".

Nikolina Pišek u minici nasred ceste poslala zanimljivu poruku: ''Spremna sam na sve nezgode, neočekivane'' +27

Ivi Majoli ovo je drugi brak, za bivšeg se udala u visokoj trudnoći, a sad su isplivale fotke prve svadbe s tadašnjim mužem! +27