Lejla Filipović objavila je rijetku fotografiju sina kojeg je dobila s Tarikom Filipovićem, ne skriva koliko je ponosna na njega!

Lejla Filipović na svom Instagramu podijelila je selfie sa sinom Armanom, za kojeg mnogi tvde da je kopija oca Tarika Filipovića.

Bivša misica Lejla Filipović rijetko objavljuje fotografije svojih sinova na društvenim mrežama, no ovoga puta učinila je iznimku na jednom božićnom partiju.

Objavila je fotografiju sebe i sina Armana, kojeg je dobila s Tarikom Filipovićem.

"Mamino" napisala je pored njihove fotografije i dodala emotikon plavog srca.

Lejla je objavila i sebe kako pozira u kratkim svjetlucajućim hlačicama s mašnom na koje je kombinirala crnu majicu s kratkim puf rukavima. Sve je ukrasila crnim sjajnim najlonkama, kožnim čizmama i crnom torbicom.

Inače, Arman je ove godine napunio 15 godina, a povodom toga otac Tarik posvetio mu je tada veoma dirljivu objavu na Instagramu.

"Arman... Iako sam u djetinjstvu bio najsretniji i najbezbrižniji, najviše volim posljednjih 15 godina svoga života. 'Sve zbog jednog dječaka'. Arman mu ime. I dvostruko sa, uživao gledajući sve divne faze odrastanja. I od 'mali Tarik' do 'veliki Arman' kao dlanom o dlan. Moj, a tako svoj. Sretno, ljubavi tatina, i neka te prate sreća, osmijeh na licu, dobro zdravlje. I neka se snovi ostvaruju jedan po jedan, kao domine. I još nešto - nikada nemoj prestati biti dječak, zna tata iz iskustva koliko je to divno. I da me prerasteš u svakom pogledu, ova tri centimetra visine ćeš brzo. Voli tata. Hvala što si skinuo embargo objavljivanja fotografija. Barem na ovaj divni dan", stajalo je u opisu.

Podsjetimo, Tarik i Lejla vjenčali su se na Staru godinu 2007., a dva mjeseca kasnije dobili su sina Armana. Lejla iz prvog braka s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg Tarik odgaja kao vlastito dijete.

