Suočava se s pravim hororom nakon što je napustila kontroverzni kult čiji je član i Tom Cruise: "Ti se ljudi skrivaju u sjeni, prate me i zastrašuju...''

"Ti ljudi, koje iskorištava organizacija oslobođena poreza s vjerskim statusom, ne znaju za koga rade i zašto to rade", rekla je Leah Remini koja je prije 11 godina napustila scijentologiju.

Glumica Leah Remini javno je podijelila da se bori s depresijom izazvanom njezinim izlaskom iz Scijentološke crkve.

"Obuzeo me strah", priznala je glumica te je u novoj objavi na X-u i Instagramu otkrila kako se bori s mentalnim i fizičkim izazovima.

53-godišnja zvijezda priznala je da se nosi s depresijom nakon napuštanja scijentologije prije 11 godina te je postala veliki kritičar spomenute organizacije. Objavila je memoare "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" dvije godine kasnije, a pojavila se i u dokumentarcu "Scientology and the Aftermath".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Isplivali ružni detalji o Tomu Cruiseu, o svemu progovorila zvijezda hit-serije: "Nemojte da vas zavara i očara!"

Remini je isto tako otkrila da je stalno prate scijentološki operativci i agenti.

''Ti se ljudi skrivaju u sjeni kako bi pratili moje kretanje i s kim se sastajem kako bi mogli izvijestiti scijentološku obavještajnu agenciju, Ured za posebne poslove, koji odgovara izravno Davidu Miscavigeu", rekla je.

Što mislite o Scijentološkoj crkvi? Podržavam svačiji izbor.

Nikako ne podržavam.

Nemam mišljenje. Podržavam svačiji izbor.

Nikako ne podržavam.

Nemam mišljenje. Ukupno glasova:

"Scijentologija je prešla s tih taktika, koje su dovoljno loše, na angažiranje ranjivih ljudi koji žive s teškom mentalnom bolešću da me maltretiraju i zastrašuju. Ti ljudi, koje iskorištava organizacija oslobođena poreza s vjerskim statusom, ne znaju za koga rade i zašto to rade.", dodaje.

Pogledaji ovo Celebrity Bivša članica kontroverznog kulta otkrila bizarne detalje o upletenosti Toma Cruisea u cijelu priču

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zbog kontroverzne Scijentološke crkve otjerao je sve žene iz života, no i dalje je opsjednut njome

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista pao je u zagrljaj svojoj djevojci, a njegov potez posebno je sve raznježio!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Slavni otac ju godinama nije htio priznati, ali s vremenom je postala njegova kopija i ipak se morao predomisliti