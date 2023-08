Larisa Lipovac Navojec nije primijetila da je na ljetovanju netko fotografira, ovako izgleda bez filtera i potpuno opuštena!

Larisa Lipovac Navojec objavila je spontane fotografije s ljetovanja koje su snimili njezini najmiliji.

Plesačica, koreografkinja i članica žirija showa "Ples sa zvijezdama" Larisa Lipovac Navojec (46) uživa na zasluženom ljetovanju na Visu, a ni tamo ne može pobjeći od znatiželjnih pogleda.

No, paparazze su ovaj put zamijenili njezini najmiliji, koji su je fotografirali u trenucima dok je mislila da je nitko ne gleda, a fotografije je Larisa podijelila na svojem profilu na Instagramu.

"Taman kad mislim da sam im pobjegla, da me nitko ne vidi dok se mrštim, ulazim u more, cijedim badić kako samo mi to žene znamo i nisam nimalo kako novinari vole reći gracilna, ženstvena niti zanosna eto mojih malih paparazza koji smatraju da sam savršena baš takva kakva jesam bez filtera i dodataka. Jednostavno samo JA. Pa po tiho onako usput okinu fotku. Volim Vas i hvala na ovim fotkama", napisala je Larisa te je otkrila da su je fotografirali dečko Hrvoje Jelinčić i njezina mama Nevenka.

"The body", poručio joj je dečko u komentarima. "Moja, 'fit woman', mnoge bi poželjele biti ovako bez filtera!", napisala joj je mama.

Inače, Larisa je vezu sa šest godina mlađim Hrvojem, poznatim i pod imenom DJ hrwoE, ispočetka tajila, no više ne krije koliko je zaljubljena. Prohodali su godinu dana nakon njezina razvoda od glumca Gorana Navojca, s kojim je provela 13 godina, od kojih su sedam bili u vezi, a šest u braku. Larisa i Goran zajedno su dobili sina Grgura, a nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima.

